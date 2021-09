Ceruti sobre el PP y en contrato de basuras: "La realidad es que, si se insiste, acaban reflexionando"

El concejal se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre la comisión de investigación del contrato de basuras, que el PP no está dispuesto a apoyar, y tras la propuesta de Vox "que ahora parece que apuesta por otra línea", pues inicialmente se decantó por la comisión abierta y pública.

"En esta situación se puede optar por abrir la puerta de la calle, que es lo que queremos todos menos el PP y parece que ahora tampoco Vox; o abrir la puerta de un cuarto trastero sin luces, meternos a todos y cerrala con llave, que es lo que parece que propone Vox", ha considerado.

También ha rebatido la afirmación de Vox de que parece que se está llevando la comisión de investigación a un "callejón sin salida". "No, sería si aceptáramos renunciar a la investigación y volver a la secreta", ha replicado.

Ceruti se ha remitido a "una situación similar" en la pasada legislatura, la del MetroTUS, cuando "parecía que estábamos todos avocados a una situación sin salida". "Lo que pasa es que hizo falta un poco de tiempo para que el equipo de Gobierno de entonces reflexionara y enmendara parcialmente su error, porque aún quedan restos molestos como el atasco del Paseo de Pereda", ha apuntado.

"La realidad nos dice que, si se insiste, acaban reflexionando. Y hay que insistir", ha sostenido el concejal, para quien no hacerlo "es decir a los ciudadanos que no tiene derecho a saber por qué se produce ese agujero negro de cuatro años" en el contrato de basuras, sin ningún expediente sancionador pese a los incumplimientos, "cuando la situación era exactamente igual que la actual", y que solo se conocerá con una comisión de investigación y no con el expediente administrativo, "que solo se refiere a momentos puntuales", ha remarcado.

El edil ha vuelto a recordar que las "dos tandas de sanciones" sobre el contrato han sido incoadas por el PP "justo antes de unas elecciones" y "entre medias, una parálisis y silencio absoluto". Y ha reiterado la pregunta de por qué no se inició la resolución del contrato hace cuatro años.

"¿Por qué hemos tenido que aguantar cuatro años de suciedad en Santander?. Creo que es una pregunta lo suficientemente importante como para que se apoye la celebración de una comisión de investigación", ha defendido el líder de Cs, para quien "mientras no responda a esto, el PP va a sufrir una erosión de credibilidad importante, lo que nos hace pensar que lo que se quiere ocultar es peor todavía; sino, no tiene sentido", ha sostenido.

Con todo, Ceruti se ha mostrado "más optimista que la semana pasada" en cuanto a la resolución del contrato, que está "a punto de ejecutarse y de manera efectiva", ha afirmado.

ATASCOS EN EL PASEO DE PEREDA

Por otra parte, también a preguntas de la prensa sobre la modificación del TUS en el paseo de Pereda para retirar el carril bus, un acuerdo del pacto de Gobierno con el PP que incluyó Cs, Ceruti ha subrayado que no se "olvida nunca" de ella y le "joroba mucho" que los ciudadanos "sigan sufriendo un atasco innecesario porque el PP se niega a cumplir su palabra".

El concejal ha recordado que "como muestra de buena voluntad", el PP pidió un plazo a Cs para estudiar las alternativas en el tramo entre las rotondas de Puertochico y el Banco Santander. Se aceptó hacer flexible el carril, se barajó retirar los aparcamientos de la zona interior y se planteó sustituir el aparcamiento de coches por uno de motos, que no bloquearía un carril, lo que valoraría el área de Tráfico de la Universidad de Cantabria.

"Eso se dijo en diciembre de 2019. Estamos casi a dos años de eso y siguen tomando el pelo a los ciudadanos. No sé si nos toma el pelo el Departamento de Tráfico, lo dudo mucho, o nos lo toma el concejal de Movilidad (el popular César Díaz), que tiene bloqueado el asunto para demostrar que manda él y para no borrar los últimos restos de un fracaso bestial como fue el MetroTUS", ha opinado Ceruti.

El edil ha denunciado que el mantenimiento del carril bus en la zona este verano "ha perjudicado notablemente a la fluidez del tráfico de los autobuses". "Donde no había atascos cuando no había carril bus, ha habido atascos durante todo el año para los coches pero este verano también para los autobuses porque se bloqueaba la rotonda", ha recordado.

"Estamos en lo mismo que con el contrato de basuras, 'sostenella y no enmendalla'. Pues que la enmienden", ha pedido el edil, que ha asegurado que le "revienta" ver a la gente "indignada" por los atascos "porque el concejal de Movilidad se niega a cumplir su palabra".