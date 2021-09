El PSOE denuncia el mal estado de la señalética en el municipio y reprocha al Ayuntamiento falta de previsión

El edil socialista visitó la calle Tito Bustillo, junto a La Losa, donde hace meses colisionó un vehículo contra la valla, sin que esto se haya arreglado. Fernández ha recordado que el contrato venció en febrero, y que desde entonces no se ha logrado desde el Ayuntamiento sacar la nueva contratación del servicio debido a "varias impugnaciones".

Ahora que se levanta la suspensión del contrato tras las impugnaciones, aún no está lista la nueva adjudicación, lo que deja en la ciudad un aspecto "bastante calamitoso", con señales que no se han repuesto, tiradas en el "botellón que no existió" en San Mateo, pintura de calzadas borrada, vallas "arrasadas", o señales de límite de velocidad "semiborradas".

Cuando se resuelva la contratación, apunta el concejal, la nueva contrata "no va poder atender con tanta celeridad como se espera lo que se ha ido acumulando por nueve meses".