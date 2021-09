Irene Montero lamenta el archivo de la causa por grabar a mujeres orinando en la calle: "Es violencia sexual"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha lamentado la decisión de un juez de Lugo que no ve delito en la grabación y posterior publicación de unas mujeres que orinaban en la calle y ha afirmado que hacer fotos a una mujer sin su consentimiento y difundirlas es violencia sexual.

La Audiencia Provincial de Lugo ha archivado la causa por la grabación clandestina de ocho decenas de mujeres mientras orinaban en la calle en Cervo (Lugo) durante la celebración de la fiesta de A Maruxaina en el verano de 2019.

El juez ha rechazado los recursos y ratificado el sobreseimiento provisional dictado el pasado mes de marzo porque las imágenes se captaron en una vía pública, no en un lugar cerrado, y por no observar delito alguno contra la integridad moral al no apreciar ánimo "tendencial de quebrantar la resistencia física".

En un mensaje en la red social Twitter, la ministra de Igualdad ha lamentado la sentencia y ha advertido de que los avances en los derechos de las mujeres tienen que aplicarse desde todos los poderes del Estado.

"Una mujer en la calle o en un espacio público sigue teniendo intacto su derecho a la intimidad. Hacer fotos a una mujer sin su consentimiento y difundirlas es violencia sexual", ha denunciado la titular de Igualdad.

Por su parte, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha citado el artículo 197 del Código Penal y ha asegurado que la grabación y publicación de estas imágenes es un delito contra la intimidad, tal y como mantiene la Fiscalía.

"No podemos callar ante estas valoraciones judiciales que diluyen derechos fundamentales, inaplican la ley y dañan a las víctimas", ha apuntado.