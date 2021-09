Els vacunòdroms de la Comunitat Valenciana tanquen aquest dimarts

Així ho va anunciar ahir el president de la Generalitat, Ximo Puig, en el seu discurs inicial del Debat de Política General a Les Corts, abans de detallar la flexibilització de les restriccions en l'hoteleria i en l'oci que va acordaar a primera hora la comissió interdepartamental.

Puig ha destacat que la Comunitat està per damunt de la mitjana espanyola en vacunació, la qual cosa ha recordat que suposa "moltes vides salvades". És més, ha ressaltat que la immunització dels valencians se situa per damunt de països com EUA, Israel o el Canadà.

"La Comunitat està per damunt de tots ells en el repte més determinant: vacunar i protegir la salut de la població", ha proclamat com "un èxit col·lectiu" que ha definit com a orgull valencià.