Repartidor de pizza, ruptura sentimental: qué se sabe del arrestado por el asesinato de la joven Sabina Nessa

Un hombre de 36 años fue arrestado este lunes por el asesinato hace unos días de la maestra de Educación Infantil Sabina Nessa cuando caminaba por un parque cercano a su domicilio en el sureste de Londres, en un caso de violencia contra la mujer que ha conmocionado al Reino Unido.

La Policía ha indicado que Koci Selamaj, con residencia en Eastbourne (East Sussex, sur de Inglaterra), fue detenido en esta localidad costera a primera hora del domingo y comparecerá este martes ante un tribunal londinense.

Según recoge la prensa británica, Selamaj es un hombre de Albania que trabajaba como repartidor de una cadena de pizzerías.

Su detención se produjo este domingo a las 3.00 horas de la madrugada en la citada ciudad costera, en un apartamento situado en una planta baja detrás de una calle con muchas tiendas de comida para llevar, según publica The Sun.

Según este medio, el detenido vivía allí con su novia pero habrían roto hace un mes.

El diario The Daily Mail agrega que un trabajador de un quiosco cercano al domicilio donde Selamaj fue arrestado ha asegurado que el supuesto asesino había ido a su tienda a recargar el móvil, pero que no mantuvo ninguna conversación con él. "Era muy tranquilo, no dijo nada, simplemente vino para recargar y se fue", ha dicho el trabajador.

Vigilias en Reino Unido

Nessa, de 28 años y profesora de niños y niñas de un año en la escuela Rushey Green de Catford (sur de Londres), fue hallada muerta el 18 de septiembre, tras desaparecer el día anterior a pocos minutos de su casa en el barrio de Kidbrooke, cuando se dirigía por el parque Cator a encontrarse con una amistad en un pub cercano.

Centenares de personas se congregaron el pasado viernes en vigilias organizadas en varias localidades británicas para rendir tributo a Nessa y reclamar calles seguras y libres de machismo.

En Kidbrooke se organizó un acto de recuerdo junto con el movimiento "Reclaim These Streets", surgido el pasado marzo tras el caso de la joven Sarah Everard, secuestrada y asesinada por un policía cuando caminaba hacia su casa en el sur de Londres. A este acudió la hermana de Nessa, Jebina Yasmin, quien lamentó rota de dolor la pérdida de una "fantástica, cariñosa y preciosa hermana que ha dejado este mundo demasiado pronto".