Adéu a les restriccions en comerços, cinemes i teatres

El nou paquet de mesures sanitàries per a fer front a la Covid en la Comunitat Valenciana que ha entrat en vigor aquesta passada mitjanit suposa un avanç en la desescalada de restriccions, ja que suprimeix les limitacions en els espais culturals i comerços, augmenta els aforaments en els locals d'hostaleria i amplia l'horari de l'oci nocturn fins a les 5.00 hores del matí.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va exposar ahir en la seua intervenció en el Debat de Política General de les Corts els acords adoptats en la taula interdepartamental del Consell que es va celebrar abans de la jornada parlamentària.

D'aquesta manera, han decaigut totes les restriccions en cinemes, teatres, auditoris, museus i biblioteques, i també en el comerç i les seus d'associacions festives. Els locals d'hostaleria ja poden augmentar els aforaments interiors fins al 75%, les taules poden ser de fins a 10 persones, es permet l'ús de la barra assegut i l'hora de tancament serà segons la llicència.

Els d'oci nocturn també podran ampliar l'aforament del 50% al 75%, amb taules de 10 persones i amb ús de la barra assegut. Com a novetat, es permet el ball en el lloc preasignat i s'amplia l'horari fins a les cinc de la matinada.

Quant als actes esportius, s'elimina el nombre màxim de persones, no hi haurà límit de participants en proves esportives com la marató o la mitja marató, i els gimnasos i les piscines cobertes pugen el seu aforament al 75%, igual que els banquets i congressos.

D'altra banda, la resolució publicada ahir en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) estableix que en residències i altres allotjaments similars s'augmente al 75% l'aforament en zones comunes i es puguen incloure serveis tipus self-service o bufet.

En vetles i enterraments decau la limitació de persones que poden assistir i s'augmenta l'aforament. A l'interior serà del 75% i en l'exterior del 100%, encara que s'haurà de garantir la distància de seguretat interpersonal.

A més, en els partits de les lligues professionals de futbol i bàsquet decau el nombre màxim d'espectadors, de manera que el límit serà del 40% de l'aforament de pavellons i del 60% en els estadis a l'aire lliure.

En la seua intervenció, Puig va informar que en breu s'iniciaran els contactes amb els sectors de l'oci i els festivals «per a l'exigència del passaport Covid de vacunació» en els actes massius. «Ara estem en una bona situació de vacunació, incidència i hospitalització», i per això el Govern valencià «ha decidit fer un gran pas avant i en l'obertura segura», va afegir el cap de l'Executiu valencià.

Totes aquestes mesures han entrat en vigor aquesta passada mitjanit i estaran vigents fins al 9 d'octubre, una jornada «simbòlica», Dia de la Comunitat Valenciana, que «marcarà un abans i un després per a cinc milions de valencians», va assenyalar Puig.

Per part seua, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, va afirmar que el nou marc normatiu permet continuar avançant «cap a una nova normalitat gràcies a la bona situació epidemiològica de la Comunitat Valenciana i al gran esforç de tota la societat valenciana en la lluita contra el virus», cosa que ha permés «eliminar o flexibilitzar la gran majoria de les mesures vigents fins al moment».

Record per a les 7.778 víctimes

Puig va recordar en Les Corts a les 7.778 víctimes valencianes del coronavirus, sobre les quals va assegurar que «sempre portarem en el record», i va destacar que, «gràcies a l'acció corresponsable», en la Comunitat Valenciana s'han salvat més vides i ocupacions que en altres territoris.