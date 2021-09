Puig confia en la transformació de la Comunitat amb els fons de la UE

Passat l'equador de la legislatura que va començar en 2019 i després de l'impacte de la pandèmia de Covid-19, la Comunitat Valenciana encara els pròxims mesos amb el repte de la recuperació sanitària, econòmica i social, però també d'una transformació del model productiu lligada a la sostenibilitat mediambiental. En tots dos extrems tindran molt a veure els fons europeus Next Generation EU, tal com va destacar ahir el president de la Generalitat, Ximo Puig, en el Debat de Política General que se celebra fins demà dimecres en Les Corts.

El cap del Consell va desgranar 48 projectes i plans. Alguns d'ells s'emmarquen dins del pressupost i de les competències del Govern valencià, però en altres casos el mannà europeu serà el principal finançament. La Generalitat rebrà 15.270 milions d'euros dels fons comunitaris de recuperació dels 152.000 milions assignats per la Unió Europea a Espanya, que sumats a altres línies aconseguiran 21.500 milions. Aquesta xifra suposa que la Comunitat quintuplicarà en els pròxims tres anys els fons rebuts de la Unió Europea en els últims 15 anys. «És una situació inèdita», va dir.

Entre els anuncis més destacats figuren una estratègia de recuperació ambiental per a salvar l'Albufera amb 600 milions d'euros, un corredor verd de 14 quilòmetres per a unir el Túria amb l'Albufera, l'ampliació del pla de construcció i reforma de col·legis s'amplia en 700 milions més fins a 2027, l'extensió del Bo Turístic a 2022 i s'activaran plans de joventut i actuacions en salut mental. A més, l'Executiu valencià demanarà formalment al Govern que li transferisca la gestió dels Rodalies de Renfe.

‘NEW GREEN DEAL’. A més dels dos projectes de l'Albufera, destaca la Gigafactoria Element de fabricació de bateries i emmagatzematge d'energia impulsada per la Generalitat al costat de Power Electronics, que permetrà crear 30.000 ocupacions i eliminar 4,5 milions de tones de CO₂. També es contempla la rehabilitació de 37 edificis públics i la de la xarxa de séquies del Baix Segura, amb una inversió de 129 milions.

ESTAT DEL BENESTAR. En Educació, s'ampliarà amb 700 milions d'euros el Pla Edificant fins a 2027, la qual cosa permetrà que quan acabe la legislatura ja no existisquen «barracons cronificats». En Polítiques Socials, el Pla Convivint destinarà 560 milions en quatre anys a infraestructures.

REACTIVACIÓ ECONÒMICA. El Consell ha col·laborat en l'activació de cinc projectes estratègics (Perte) amb empreses privades i activarà plans d'ocupació dirigits a dones (amb 40 milions d'euros i 33.000 beneficiàries), patrimoni cultural i salut mental.

INNOVACIÓ I JOVENTUT. L'Estratègia Data Center, dotada amb 160 milions, permetrà convertir a la C. Valenciana en un gran banc per a emmagatzemar dades i situar-la en el radar de les multinacionals. En joventut, el Pla Ariadna comptarà amb 1.786 milions fins a 2027 i preveu 26 actuacions per a facilitar l'emancipació.

Torna la presencialitat als centres de salut

L'atenció presencial es recuperarà al 100% dilluns que ve, 4 d'octubre, en tots els centres de salut i especialitats de la Comunitat Valenciana, després de més d'any i mig a causa de la pandèmia. Gràcies a la millora de la situació epidemiològica, el president de la Generalitat, Ximo Puig, va garantir ahir que des d'eixe dia «torna la normalitat» a l'Atenció Primària.

Això sí, qui ho desitge podrà continuar optant per la consulta telemàtica, va remarcar en el Debat de Política General, al mateix temps que va destacar que l'atenció presencial al complet era una cosa esperada per la ciutadania. «És la millor prova de la recuperació sanitària», va asseverar el cap del Consell, que també va anunciar el tancament dels vacunòdroms massius després d'haver «complit la seua missió».

També va avançar que abans que acabe 2021 es presentarà el nou model organitzatiu del sistema sanitari públic, articulat a través del «nou servei valencià de salut», per a millorar les condicions d’«uns professionals que ho han donat tot».

Un altre dels seus anuncis és que entre 2021 i 2023 s'invertiran 658 milions d'euros en el pla d'infraestructures sanitàries per a reforçar la sanitat pública.

En concret, Puig va prometre que es milloraran les infraestructures amb 50 centres d'Atenció Primària i 22 hospitals reformats i ampliats, sis nous centres d'especialitats i un total de 1.206 llits i 48 quiròfans nous.