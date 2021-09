Verónica Forqué volvió a liarla en una prueba de exteriores. Si ya lo hizo en el segundo programa de MasterChef Celebrity 6, donde, como capitana, enloqueció hasta poner al límite a sus compañeros, en el tercero la veterana actriz hizo lo propio. Pero, esta vez, el afectado solo fue uno de ellos: David Bustamante.

El cantante cántabro, eso sí, le plantó cara a la intérprete ante sus continuos comentarios.

"Haz lo que te digo. Si no, no te lo diría. Y no me contestes con otra pregunta, eso no es trabajar en equipo", le espetó con autoridad ella.

Entonces, Bustamante, visiblemente molesto, decidió no callarse y poner las cosas en su sitio.

"Lo dices como si estuviera mandando, no va conmigo ese rollo. Yo voy de buen rollo siempre que se me hable con respeto", le dijo el cantante de Superman.

Sin embargo, lejos de apaciguar los ánimos, ella tuvo la última palabra. "¿Pero qué respeto? Te pones a hacerlo, que lo ha mandado el jefe".

Lo que no esperaban es que el capitán del equipo, Edu Navarrete, llamara la atención al cántabro por hacer, precisamente, lo que le mandó Forqué. Al decirle el cantante que se lo había ordenado la actriz, el diseñador puso a Forqué en su sitio. "Deja de mandar a la gente".

Un rifirrafe muy comentado en redes sociales, donde los espectadores critican la actitud de Verónica Forqué a lo largo de esta edición del talent culinario.