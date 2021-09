Adara Molinero afea la relación entre Cristina Porta y Miguel Frigenti en 'Secret Story': "No le puede tratar así"

Este lunes, Telecinco emitió un última hora de Secret Story presentado por Lara Álvarez. En el programa, Adara Molinero habló de lo que opinaba sobre la relación entre Cristina Porta, actual favorita de la audiencia, y Miguel Frigenti, su amigo.

Y pese a que el periodista mantiene desde el inicio del reality su fe ciega en Porta, Adara se mostró bastante escéptica al respecto tras su entrada en la casa de los secretos para encontrarse con varios de los concursantes.

“He visto algún que otro vídeo que me ha puesto enferma por cómo ha tratado Cristina a Miguel. No me gusta nada. Si quieres a una persona y es tu amigo, no le puedes tratar así”, opinó. La comunicadora, que tendrá un papel crucial en la gala de este martes presentada por Carlos Sobera a las 22:00, habló con Álvarez justo después de que los nominados hacieran sus alegatos negativos.

En el caso de Miguel, el comunicador defendió que Sandra Pica debería de ser la expulsada el próximo jueves. “Yo es que a Miguel le tengo muchísimo cariño. Su alegato me ha parecido muy bien, porque podría haber sido mucho más cruel, podría haberse metido con Sandra para que la expulsada fuese ella pero, al final, el resumen es que lo que quiere es que se quede su amigo Luca”, argumentó.