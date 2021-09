El sospechoso silencio de Jorge Javier Vázquez sobre la ruptura de Alba Carrillo y Santi Burgoa

La ruptura de Alba Carrillo y Santi Burgoa tras dos años de relación se ha abordado en el plató de Sálvame, donde el presentador, Jorge Javier Vázquez, ha tenido una actitud que ha llamado la atención a los colaboradores.

La colaboradora del espacio de Mediaset -al que este lunes no ha acudido porque se sentía indispuesta- ha dado la noticia a través de una inesperada publicación en Instagram donde se leía la frase "soltera otra vez". Sin embargo, lejos de explayarse en su opinión sobre este asunto, el catalán ha sido cauto.

"De este tema no quiero hablar", ha apuntado, lo que ha llevado a los tertulianos a pensar que contaba con información privilegiada. Sin embargo, unos minutos después se ha animado a decir unas palabras.

El conductor del programa ha secundado la visión que algunos compañeros tenían sobre la relación de su compañera, que creen que necesita seguir un estilo de vida que no coincide con el del actor.

"Santi es el tipo de chico que te encuentras en la vida y que te gustaría que te gustara, porque es muy centrado, trabajador... pero a Alba le ha pillado en un punto de su vida en el que al final te gusta el canalleo, el cachondeo", ha opinado.

"Como dicen por ahí, 'que no se te cruce nunca una mujer como Alba en tu vida'", ha añadido, una valoración que ha querido matizar: "Me refiero a que Alba es impredecible. Es como decir que si quieres una pareja normal y estable no andes con un Tom Brusse". Eso sí, después no ha querido hablar más de la ruptura.