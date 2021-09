Schinas recorre con Feijóo un tramo del Camino y lo ensalza como "la joya en la corona cultural europea"

Posteriormente, en declaraciones a los medios ofrecidas desde el Museo das Peregrinacións, Schinas ha manifestado el "honor" de poder hacer un tramo de la ruta jacobea y toparse con "gente de todas las tierras europeas" caminando a su lado.

"El Camino es un patrimonio universal, pero también es patrimonio europeo", ha subrayado el vicepresidente de la Comisión, para destacar seguidamente los valores no solo "cristianos" sino también "turísticos" que alberga.

Por su parte, Feijóo le ha presentado el Camino como "los orígenes de la Unión Europea" y como "vertebrador" del continente. Asimismo, el presidente de la Xunta se ha mostrado "convencido" de que el 2022, segundo año de este Xacobeo bienal, será "excelente" para el turismo de peregrinaciones, que "sin duda tiene un componente religioso y espiritual", pero también "lúdico y cosmopolita".

"Estar hoy aquí con la segunda autoridad europea, para el presidente de Galicia es todo un honor no fácil de describir", ha dicho frente a Schinas, quien no visita la Comunidad por primera vez en su vida -su mujer es asturiana-, pero sí como vicepresidente de la Comisión. En la mañana de este lunes, ha participado en el arranque de la Convención Nacional del Partido Popular, en Santiago.

GALICIA, "UN MODELO" DEL MODO DE VIDA EUROPEO

Precisamente, el comisario, de nacionalidad griega, ha manifestado el "orgullo, placer y privilegio" de haber acudido a Galicia, una tierra que representa "un modelo idóneo del modo de vida europeo". "Es una tierra cuyo destino está vinculado a Europa, una tierra y un pueblo muy presente en Europa, tradicionalmente, con una diáspora y una emigración muy fuerte", ha explicado.

No en vano, Schinas ha incidido en que la gallega es una Comunidad "muy dinámica" que consiguió "transformarse gracias a los fondos europeos" llegados desde que España entró en la Unión Europea.

De esto se ha servido para destacar la "oportunidad histórica" que supondrán los fondos 'Next Generation' y el marco financiero comunitario de los próximos siete años para construir un modelo de crecimiento basado en "la transición hacia una Europa verde y digital".

"Galicia es una de las regiones españolas que más tiene que aprovechar", ha asegurado el comisario.

FEIJÓO PIDE "CONOCER CRITERIOS"

En este contexto, Feijóo se ha referido a la candidatura de la Xunta para los fondos 'Next Generation', con más de 300 proyectos por 14.000 millones de euros, para insistir en la necesidad de "conocer criterios" de reparto y "poder participar con objetividad" en la asignación que haga el Gobierno central.

Y tampoco ha dudado el presidente de la Xunta en agradecer a la Comisión la distribución de las vacunas con una "compra centralizada" sin la cual "no hubiese sido posible la inmunización" de los gallegos contra la covid-19.

"UN AMIGO" DE GALICIA EN BRUSELAS

Más allá de los mensajes institucionales, Feijóo se ha congratulado por haber ganado "un amigo, un aliado" para Galicia. "Para mí es un honor haber conocido y ya formar parte de la familia del vicepresidente de la Comisión Europea", ha confesado.

Sin embargo, Schinas le ha corregido -"Yo he sido amigo de Galicia antes de hoy", ha dicho- y ha prometido regresar: "No será la última vez que me veáis por aquí. Amenazo con volver muchas veces y siempre tenéis que saber que Galicia tiene un amigo en Bruselas".