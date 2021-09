Vox defiende que es la única alternativa ante la "realidad paralela" y las políticas de "rodillo" del Botànic

Así lo ha manifestado Vega en su discurso en el Debate de Política General, en el que ha reprochado al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que ha venido "con el mismo discurso de siempre de promesas incumplidas, aunque da igual porque ya nadie le cree".

Vega ha garantizado que su formación "no ha llegado a arrugarse frente a cordones sanitarios y someterse a las extorsiones" y ha advertido: "No retrocederemos en la defensa de nuestros valores".

En esta línea, ha defendido la familia como "el último reducto de libertad a salvo del consenso 'progre'", así como una educación en la que se enseñe a "respetar a todos y no a determinados colectivos que riegan con subvenciones". "Con ustedes, nuestros hijos no conocerían la historia de ETA", ha espetado.

Vega ha abogado por una educación "sin imposiciones ni adoctrinamiento" y la derogación de la ley de plurilingüismo, ha reprochado al PP que "por su culpa se practica la ley que arrincona al español" y ha alertado de un "éxodo" de niños desde el sur de Alicante para escolarizarse en Murcia.

En este punto, ha avisado a Puig que tenga "cuidado" con sus "socios separatistas" que cualquier día "pueden pedir un referéndum para la independencia de la Comunitat Valenciana".

La síndica de Vox ha reprochado a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que "no haya dado ninguna explicación de la peor época de la pandemia" y, al mismo tiempo, "saque pecho de las cifras de vacunación pero no diga nada de las listas de espera y colapso de la Atención Primaria". "¿A qué espera para destituirla?", le ha preguntado a Puig en referencia a Barceló, de quien ha asegurado que "será recordada por los hospitales voladores".

Para Vega, estos asuntos le "vienen bien" a Puig para "tapar la imputación de su hermano o los escándalos de su vicepresidenta Mónica Oltra". "No sé cómo no le da vergüenza tenerla sentada a su lado", ha pronunciado, en alusión a la sentencia en la que se condena a su exmarido por abusos a una menor tutelada, al tiempo que le ha reprochado "cuáles son sus sentimientos".

Por otro lado, ha censurado el "despilfarro" del gobierno valenciano en "agencias de colocación", una situación que, a su juicio, es "todo ideología" porque al Ejecutivo "no le importan las personas".

Asimismo, ha alertado de la "inseguridad" en los barrios, que es "consecuencia de la inmigración ilegal", y ha señalado al Botànic como los "responsables de estos problemas por los mena (menores no acompañados), fruto del multiculturalismo". "No es cuestión de xenofobia, sino de seguridad y sentido común", ha aseverado.

Sobre la situación sanitaria derivada de la pandemia, ha criticado las restricciones, que ha tildado de "akelarre", que han "arruinado a los comerciantes y hosteleros". "Llevan el totalitarismo en sus genes", le ha espetado, y ha garantizado que Vox "pondrá fin a sus políticas liberticidas".

También ha censurado los "impuestos verdes" y ha propuesto un plan de reindustrialización de la Comunitat Valenciana para "generar empleo", así como una "drástica bajada de impuestos y una eliminación de las trabas burocráticas". "La ideología de izquierda es el saqueo de los ciudadanos, solo saben traer miseria", ha agregado.

Vega ha cargado también contra la cuestión lingüística y ha llegado a denunciar que el Botànic "pretende acabar con el español". "Viven en la emergencia climática, feminista, LGTBI, ¿pero y la emergencia de las familias que tienen que elegir pagar la luz o llenar la nevera?", se ha preguntado.

Por último, ha mostrado su "tristeza" por que "la extrema izquierda esté instalada en la cultura de la muerte". "¿Cómo puede considerarse un triunfo el aborto y la eutanasia? Es una sociedad fracasada, ustedes nos llevan al fracaso", ha agregado y ha garantizado que desde Vox "no vamos a pedir perdón por ser firmes en la defensa de la vida". "No estamos aquí para ser un relevo", ha zanjado.

PUIG: "NOSOTROS QUEREMOS QUE HAYA DIVERSIDAD"

Durante su respuesta, Puig (PSPV) se ha preguntado si "de verdad se puede llegar a tal nivel de insensatez" y "hasta qué punto han llegado de descentramiento mental", para defender que su gobierno apuesta porque los valencianos puedan elegir el proyecto de vida que quieran.

Ha rechazado las críticas de destrucción de la familia o de imposición en educación, recalcando que "los profesores lo están haciendo bien por más que les pese". También ha descartado un éxodo de alumnos a Murcia por "el malvado valenciano" y ha defendido que las lenguas son riqueza y que el Botànic quiere que los niños aprendan valenciano, castellano e inglés.

Puig también ha remarcado que el requisito lingüístico para los funcionarios "aún no se está aplicando" y que, en todo caso, "quien manda es el ciudadano", que tiene derecho a ser atendido en valenciano o castellano como establece el Estatut. Se ha preguntado más tarde qué piensa este partido en Castilla-La Mancha sobre el Tajo-Segura.

Y ha reprochado a Vox que "ligar inseguridad e inmigración es simplemente indecente", además de recordarles que los menas "son niños y niñas, no un rebaño", que el cambio climático ya es "bastante indiscutible" y que "si hay una ideología que merece el máximo respeto es el feminismo".

"Nosotros queremos que haya diversidad", ha zanjado en general, para poner como ejemplo que esta portavoz pueda pronunciar un "rosario de insultos" en Les Corts: "Ese es el autogobierno que quieren liquidar", ha proclamado, y les ha invitado a "aterrizar en la ciencia y en los valores de la Ilustración".

En su réplica, la síndica de Vox ha reiterado que "claro que quieren destruir a la familia" y "a los niños, aborregados", ha criticado al Consell por "no pisar la calle" al no atender las peticiones de los sectores afectados por las restricciones sanitarias, ha dicho que "no hay mejores feministas que las mujeres de Vox" y ha ligado la emergencia climática con la factura de la luz.

Finalmente, Ximo Puig ha lamentado que en este partido sigan "empeñados en generar dudas con la vacunación" y se ha preguntado cómo es posible "mantener un diálogo con quien está en contra de la ciencia".