Lydia Lozano rompe a llorar en 'Sálvame' después de que hablen su vida privada: "¿¡Qué se está insinuando de mí!?"

Este lunes, Sálvame ha vuelto a reencontrar a Laura Fa y Lydia Lozano, examigas que ahora parecen más bien enemigas. La catalana insinuó en su última intervención que tenía información sobre su compañera, algo que ha hecho que estalle una guerra en el programa, otra vez.

Los tertulianos se han puesto a elucubrar y han terminado poniendo el foco en la vida privada de la periodista, elucubrando con si esa información afectaría a Charly, su marido.

Antonio Montero ha asegurado entonces que conoce a Lozano de hace muchos años y no tiene nada malo que decir de ella, algo que ha rebatido rápidamente Rafa Mora: "Tú has ido contando cosas muy delicadas de Lydia Lozano".

Entonces, tras darle vueltas al tema de su marido y su vida privada, la periodista se ha echado a llorar, se ha levantado y se ha marchado con intención de salir a la calle a fumar.

"¿Por qué no habla de su vida íntima?", ha preguntado a Jorge Javier Vázquez enfadada y llorando. "¿Ahora se está hablando de mi vida íntima? ¿Qué se está esparciendo sobre mí?".

Lydia Lozano no puede más y abandona el plató #yoveosalvame pic.twitter.com/58gAhNciTy — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 27, 2021

"Es increíble. No sé qué es peor, que se cuente algo y yo diga 'ahora lo vas a demostrar en los juzgados' o que no se diga y ahora todo el mundo diga 'oh, ¿qué hace Lydia?'", se ha quejado.

"Yo ya me comí aquí una semana en la que se decía que yo terminaba las fiestas casi...", ha recordado dejando la frase inconclusa. "En bragas", ha terminado el presentador.

"Es que no es verdad", ha rebatido la tertuliana. "Y si se va a hablar de mi vida íntima, y sobre todo de mi marido, que sí que es anónimo...".

"Es increíble la que estáis liando, esto me parece ya...", ha intervenido Antonio Montero acercándose a ella. "Intervengo para decir que conozco a Lydia y que no tengo nada negativo que decir, yo no he dicho nada que la difame".

"Tú eres grande por estas cosas también. De la tragedia sacas un cierto rendimiento", le ha echado en cara el paparazzi, algo que ha molestado a Lozano. "Tú conmigo te estás haciendo la ofendida".

"¿Ofendida? Tú estuviste un mes de agosto diciendo que yo no escribía mis artículos", ha criticado Lydia. "Eso es la verdad", le ha espetado Antonio Montero. Finalmente, la colaboradora se secó las lágrimas y volvió a su sitio para que el programa avanzara y cambiaran de asunto.