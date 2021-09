Más de un millar de científicos en el congreso internacional de la Academia de Innovación de 2022 en Sevilla

La Academia ha elegido Sevilla para la celebración de la 16º edición de esta importante cita coincidiendo con el 50º de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, que será la encargada de su organización, informa el Consistorio en un comunicado.

La candidatura que finalmente hizo posible Aciek Sevilla 2022 se presentó en Verona en 2019 por parte de los profesores de la Universidad de SevillaManuel Rey Moreno y Antonio Leal Rodríguez. De este modo, entre el 28 al 30 de junio de 2022, la capital hispalense se convertirá en el centro mundial de la discusión sobre los principales desafíos, problemas y oportunidades del mundo contemporáneo que surgen en las áreas de estudio de la innovación y elconocimiento de la economía, fundamentalmente en torno a las transformacionesdigitales y la creación de valor en los mercados internacionales.

En esta edición el lema será 'Greening, Digitizing and Redefining Aims in an Uncertain and Finite World': la tríada a la que se enfrenta el mundo en un futuro inmediato como es cambio climático, la pandemia, la digitalización y la pugna por los recursos energéticos que marcan los retos de un mundo incierto y finito.

El Congreso cuenta con la participación de editores de las más prestigiosas publicaciones científicas indexadas que ofrecen la posibilidad de publicar los mejores trabajos presentados en el mismo. Igualmente, el encuentro brinda la oportunidad a investigadores y demás miembros de universidades de todo el mundo de reunirse para compartir ideas y avances en las técnicas de investigación, metodologías y establecer nuevas colaboraciones.

Por primera vez, la 16ª Conferencia de Aciek en Sevilla será un evento híbrido, que combinará la experiencia presencial con todas las ventajas de una conferencia virtual. Los asistentes virtuales tendrán acceso a todas las sesiones en 'streaming'. El programa técnico incluirá sesiones físicas con presentaciones presenciales y sesiones virtuales (online).

El Congreso reunirá a 850 científicos de los que dos tercios serán extranjeros, mientras que unos 150 seguirán las sesiones online. Según las estimaciones de la Academia, supondrá unos ingresos económicos cercanos al millón de euros, con 4,5 noches de pernoctación media por congresista.

ACTO DE PRESENTACIÓN DEL CONGRESO

En el acto de presentación del congreso, que ha tenido lugar en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla, han participado el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; el vicerrector de Transferencia de Conocimiento de la Universidad de Sevilla; Manuel Felipe Rosa; el profesor Fred Phillips, catedrático de la Universidad de New Mexico, (EEUU) y vicepresidente de Aciek; el presidente del Congreso y catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la US, Manuel Rey, el secretario general de Economía de la Junta de Andalucía y catedrático de la US, José Ignacio Castillo, el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Manuel Cornax, junto a representantes del Comité Organizador y Científico del Congreso y agentes sociales y económicos de la ciudad, así como representantes profesionales del Observatory of Knowledge and Research (OKRE).

SOBRE LA ACIEK

La Academia es una organización internacional que acoge a estudiosos que buscan adquirir una comprensión profunda de la teoría y la práctica de la gestión, la innovación y el conocimiento. Aciek celebra sus conferencias en las mejores universidades del mundo.

El tema general de las conferencias Aciek se adapta al ámbito de investigación y a la política editorial de las revistas científicas de prestigio que participan en cada una. Todas las revistas científicas de la Academia cumplen con los principios de transparencia y mejores prácticas para la investigación.

Hasta la fecha se han desarrollado 14 ediciones de las Conferencias de diversas denominaciones: Inbam, GIKA, Ineka y Aciek. Entre ellas la Academia ha tenido varias sedes de naturaleza internacional, en ciudades como Valencia, Lisboa, Verona, Madrid o París, mientras que han sido regionales en diversos enclaves de Asia-Pacífico-Sudamérica.