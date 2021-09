El Rèquiem de Mozart obri aquest dijous la nova temporada de Les Arts

Aquesta obra, que estarà en cartell fins al 10 d'octubre, suposa "un nou repte" per al Cor de la Generalitat sota la direcció de Francisco Perales, que a més de les dificultats de la complexa posada en escena, haurà d'interpretar l'obra amb mascareta, en aplicació de les mesures sanitàries vigents, segons han assenyalat fonts del Consell.

La directora adjunta de Música i Cultura Popular de l'Institut Valencià de Cultura, Marga Landete, s'ha mostrat "molt satisfeta" per aquesta nova estrena: "El Cor de la Generalitat és conegut per la seua excel·lència musical i aquesta representació és una oportunitat per a gaudir també de la seua potència escènica. Estan fent un treball fabulós que segur que agradarà molt al públic".

Per la seua banda, el director del Cor de la Generalitat, Francisco Perales, ha assenyalat que el 'Rèquiem' de Mozart en la versió escenificada de Romeo Castelucci és "la posada en escena més difícil que el Cor ha fet des de la inauguració de Les Arts".

En la mateixa línia Leonardo Marqués, secretari tècnic, ha coincidit que és l'obra amb "més dificultat escènica" que el Cor de la Generalitat ha interpretat en tota la seua carrera "només comparable al 'Tramuntana Tremens' de Carles Santos de 1989". No obstant açò, ha destacat que l'entrega i implicació de tots els cantants està "sent total" i de fet ha recalcat que la posada en escena "no hauria sigut possible sense aquest compromís". "El públic se sorprendrà, segur", ha apuntat.

COR DE LA GENERALITAT

Des de 1987, any en què va ser fundat per la Generalitat, el Cor ha desenvolupat una carrera plena d'èxits. Depèn de la Direcció Adjunta de Música i Cultura Popular de l'Institut Valencià de Cultura, és el cor titular de les temporades del Palau de Les Arts des de la seua inauguració i participa en tots els títols lírics programats. La seua qualitat vocal i interpretativa ha sigut lloada per totes les grans batutes que ho han dirigit, com Lorin Maazel, Zubin Mehta, Gergiev, Chailly, Abbado o Prêtre, que s'han referit al Cor de la Generalitat com "un dels millors d'Europa", segons les mateixes fonts.

El Cor ha interpretat les grans obres del repertori simfònic-coral de totes les èpoques i estils i ha abordat estrenes mundials i repertori poc habitual, a l'abast solament d'agrupacions musicals de primer nivell. El seu treball va des de la col·laboració amb grups de música antiga i recuperació d'obres del patrimoni valencià i espanyol a estrenes mundials al costat de les grans orquestres. A més, participa habitualment en els millors festivals espanyols i europeus.