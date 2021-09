Robles reconeix la tasca militar espanyola en l'evacuació humanitària a Kabul: "On no arriba ningú, arriben vostés"

Per a Robles, aquesta operació ha posat de manifest que "Espanya és un país solidari, que no oblida els països on ha estat i demostra també la grandesa de les nostres Forces Armades". Així ho ha indicat moments abans d'atorgar una placa de reconeixement a la unitat per la seua tasca, en la caserna militar de Rabasa, a Alacant, on ha estat acompanyada del cap d'Estat Major de l'Exèrcit de Terra, general d'Exèrcit Javier Varela, i el cap del Comandament d'Operacions Especials, general de brigada Francisco César García-Almenta, entre uns altres.

La jornada s'ha desenvolupat amb una exposició per part del general García Almenta de les capacitats d'aquesta unitat d'elit i els detalls de l'operació que es va dur a terme a l'Afganistan i el material específic que es va utilitzar.

"Els seguisc molt d'a prop, tenen tot el meu respecte i la meua admiració, com tenen totes les Forces Armades però vostés tenen eixe plus de disponibilitat i d'eficàcia", ha subratllat la ministra en la seua intervenció.

Segons Robles, l'actuació a Kabul ha demostrat que "Espanya és un gran país, del que tots ens sentim molt orgullosos", "és un gran país que no deixa la seua gent" i ha defès que tant Espanya i les seues Forces Armades han estat 20 anys a l'Afganistan "sembrant concòrdia". Robles ha expressat la seua satisfacció per haver pogut portar a 2.000 persones des del país i ha afirmat que intentaran "amb prudència i discreció, que algunes altres que no van poder eixir puguen vindre".

"Han sigut 20 anys a l'Afganistan, contribuint al fet que fóra un país en el qual hi havia drets i llibertats; ens sentim tremendament frustrats quan vam veure la caiguda de Kabul i tothom que es va haver de retirar en els últims dies d'agost", ha exposat.

"Encara que no fóra una missió militar pròpiament aquesta, sense vostés no s'hauria pogut realitzar", ha dit, i ha assenyalat que va ser una intervenció "complicada, en unes condicions de tot tipus, amb moltíssima pressió i rapidesa, en la qual teníem una data límit i havíem d'evacuar al major nombre de persones possibles entre devessalls humans i temperatures extremes", ha agregat.

Després d'escoltar els testimoniatges dels components de l'equip operatiu, ha remarcat que resulta "molt emotiu" quan expliquen qui va haver de deixar la seua dona donant a llum i no va veure nàixer a la seua filla, però "es té la satisfacció d'haver ajudat a molts xiquets, alguns nounats, al fet que puguen vindre a un món millor".