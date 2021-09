Un corredor verd des del parc natural del Túria a l'Albufera: així és el projecte que opta a fons europeus

Un corredor verd de 14 quilòmetres de longitud i 59 hectàrees de superfície discorrerà per València i la seua àrea metropolitana per a connectar dos parcs naturals de l'entorn urbà: el del Túria i el de l'Albufera, a través de l'antic llit enjardinat que travessa d'oest a est la ciutat. Aquest Corredor Verd 14K, anunciat aquest dilluns pel president de la Generalitat, Ximo Puig, en el Debat de Política General que se celebra en Les Corts, serà "una fita per a l'àrea metropolitana de València i els seus quasi dos milions d'habitants", segons ha afirmat el cap del Consell en la seua intervenció inicial, en la qual ha detallat quasi 50 plans i projectes, molts dels quals optaran a rebre finançament europeu del pla de reconstrucció postCovid Next Generation EU.

El dossier del projecte, al qual ha tingut accés 20minutos, exposa davant les autoritats comunitàries un doble objectiu amb visió metropolitana: recuperar la infraestructura verda natural del curs del riu Túria, "molt antropitzada i transformada", connectant dues noves zones verdes amb l'actual jardí de l'antic llit i els dos Parcs Naturals que envolten l'àrea metropolitana, i convertir a l'àrea de València "en un referent europeu d'adaptació al canvi climàtic i d'harmonització de la protecció de la naturalesa en entorn urbà i periurbà".

La iniciativa consta de dues actuacions principals que sumen un pressupost total de 28,4 milions d'euros. D'una banda, al nord-oest de València, preveu l'execució d'un bosc metropolità des del Parc Fluvial del Túria fins al Parc de Capçalera. D'altra banda, al sud-est, l'àmbit del futur Parc de Desembocadura que té previst desenvolupar l'Ajuntament de València (que primer serà enjardinat amb una actuació provisional) i el corredor verd a través de la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) del port, i que donaria servei als Poblats Marítims fins al Parc Natural de l'Albufera.

Les seues propostes d'actuació passen per impulsar la conservació de la biodiversitat en zones naturals periurbanes mitjançant la restauració ecològica de zones degradades i la renaturalització d'ecosistemes de ribera; protegir el sistema productiu de l'Horta, el seu paisatge i el seu patrimoni cultural i hidràulic; i finalment recuperar espais de connectivitat verda per a l'ús públic i millorar les vies per a vianants i ciclistes. En aquest sentit, persegueix combatre el canvi climàtic, millorar la qualitat de l'aire i reforçar la connectivitat urbana i metropolitana, tant dels barris com dels pobles.

Segons ha afirmat Puig, aquest nou pulmó verd metropolità "serà consensuat i executat amb els ajuntaments implicats: Quart de Poblet, Mislata, Paterna i València. Entre tots convertirem l'àrea metropolitana de València en un referent europeu d'adaptació al canvi climàtic", ha afegit.

Bosc metropolità

Aquesta part, que executarà la Generalitat, discorrerà des del Parc Natural del Túria fins als jardins de l'antic llit (el parc de Capçalera de València). Amb una visió metropolitana, discorrerà pels municipis anteriorment citats al llarg de 50 hectàrees de superfície. La inversió ascendeix a 14,9 milions d'euros i la població beneficiada s'estima en unes 650.000 persones.



Extensió del bosc metropolità al nord-oest de València. 20MINUTOS

Entre les actuacions previstes per a la connectivitat i renaturalització integral del llit s'inclouen la restauració ecològica de l'antic abocador de les obres del nou llit i la recuperació de la connexió natural entre els municipis i amb les zones d'horta riberenques. A més, es preveu millorar la connexió verda de l'àrea metropolitana amb el Parc Natural del Túria i una acció pilot en matèria de mobilitat. En concret, una xarxa de ciclovies en entorn urbà i amb els espais verds (nou eix per als vianants i ciclista de 2,7 quilòmetres). Finalment, el projecte pretén recuperar i conservar el patrimoni històric i cultural dels assuts de Favara i Rascanya i de la xarxa de séquies.

Parc de Desembocadura

Després de travessar la ciutat de València pel Jardí del Túria, el corredor arriba a la zona en la qual l'Ajuntament de València desenvoluparà el futur Parc de Desembocadura, al costat de Natzaret. La inversió en aquest àmbit, que se centra en l'eix verd per la ZAL, ascendeix a 3,5 milions d'euros i afecten una superfície de 86.000 metres quadrats. El seu radi d'acció beneficiarà a una població potencial d'un milió d'habitants.

Eix verd en la zona sud-est en direcció a l'Albufera. 20MINUTOS

Comprén actuacions del Pla Especial de la zona sud del Port de València (en tramitació avançada) i el Pla Especial de la ZAL del Port de València (aprovat per la Conselleria de Territori en 2018). També inclou actuacions per a la connectivitat i restauració ecològica de l'entorn de la façana marítima, dotacions en forma d'espais verds, terciaris i esportius, per a la regeneració urbana i social del barri de Natzaret; un corredor ciclista i per als vianants que enllaçarà des de l'actual carril fins a les zones de la Punta i Pinedo, i la millora de la connexió verda de l'àrea metropolitana amb el Parc Natural de l'Albufera.