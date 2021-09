Les ruptures matrimonials cauen un 13,3% a la Comunitat Valenciana en 2020, l'any de la pandèmia

En concret, l'any passat es van registrar a la Comunitat Valenciana tres casos de nul·litat, 378 separacions i 9.381 divorcis, la qual cosa va suposar una taxa d'1,9 per cada 1.000 habitants, la segona més alta del país, al costat de les Illes Balears, i només superada per Ceuta (2,1).

En el conjunt d'Espanya, durant 2020 es van produir 80.015 casos de nul·litat, separació i divorci, la qual cosa va suposar un descens del 16,1% respecte a l'any anterior i una taxa d'1,7 per cada 1.000 habitants.

L'INE destaca que els majors descensos en taxa anual en el nombre de nul·litats, separacions i divorcis es van registrar en els trimestres en els quals la mobilitat va estar restringida per la pandèmia, sobretot en el segon.

Per tipus de resolució, 50.388 casos es van resoldre per sentència i 29.627 per decret o escriptura pública. Per tipus de procés, es van produir 77.200 divorcis, 2.775 separacions i 40 nul·litats. Els divorcis van representar el 96,5% del total, les separacions el 3,5% i les nul·litats menys del 0,1%.

El nombre de divorcis va disminuir un 15,8% respecte a l'any anterior, el de separacions un 22,7% i el de nul·litats un 46,7%. En 2020 va haver-hi 1.095 divorcis entre persones del mateix sexe (l'1,4% del total). D'ells, 545 van ser d'homes i 551 de dones. A més, va haver-hi quatre separacions (0,1% del total).

El 81,3% dels divorcis l'any 2020 van ser de mutu acord i el 18,7% restant contenciosos. En el cas de les separacions, el 89,0% van ser de mutu acord i l'11,0% contencioses.