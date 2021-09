Lava más fluida sobre lenguas previas: ¿por qué las coladas han avanzado más rápido estas últimas horas?

La iglesia de Todoque se había convertido en un auténtico símbolo de esperanza y resistencia para los palmeros hasta que este pasado domingo la lava ha terminado por sepultarla, junto a buena parte del municipio. Después de una semana con el alma en vilo ante el avance de las lenguas de fuego, los vecinos han visto cómo la colada que amenazaba sus hogares se reactivaba y comenzaba a circular de nuevo a mayor velocidad sin apiadarse de nadie.

Este aumento de ritmo ha sido posible gracias a la apertura el pasado viernes de dos nuevos centros de emisión (bocas), por las que ha emergido lava más fluida que ha circulado sobre las coladas anteriores. Ambas circunstancias han permitido un avance más rápido de la lava hacia la costa en las últimas horas y se encuentra unos 800 metros del mar, aunque ha vuelto a frenarse debido a varios parones en la actividad del volcán.

Cuando a primera hora de la tarde del viernes dos nuevas bocas se abrieron en el Cumbre Vieja, las lenguas ya existentes apenas avanzaban. Sin embargo, la lava recién emitida circulaba inicialmente a 60-80 metros por hora y llegó a alcanzar una velocidad de entre 250 y 300 el sábado. Ante esta evolución y la posible llegada al mar, con las consiguientes emanaciones de gases nocivos, las autoridades han ordenado el confinamiento de núcleos costeros de Tazacorte: San Borondón, Marina Alta, Marina Baja y La Condesa. No obstante, ahora las coladas están "muy frenadas".

Uno de los motivos que han permitido esta aceleración es que la lava expulsada en las últimas horas es "más fluida y menos viscosa" que la anterior, según explica a 20minutos Joan Martí, el director del Instituto de Geociencias Barcelona del CSIC. Esta evolución constituye un "proceso normal" en las erupciones volcánicas", detalla.

"Lo primero que salió era el magma que estaba más arriba y, por lo tanto, más frío, más pobre en gases y más viscoso. A medida que la erupción avanza, ya sale el magma que está más abajo, más caliente y más rico en gases. Entonces, es más fluido y más capaz de deslizarse", añade.

En este aumento de la velocidad, también influye el terreno sobre el que se desplaza la lava, que es el cauce de la colada anterior, según apunta en una entrevista a la radio canaria el Francisco Pérez Torrado, geólogo y miembro del comité de científicos que sigue la emergencia volcánica en La Palma.

"Ha ido aprovechando los diques, las paredes de la lava previa, que es un aislante térmico. Por eso ha alcanzado Todoque tan rápido, porque no perdía temperatura. No obstante, una vez que ha adelantado a la primera colada, ya no tiene el aislamiento térmico, se ha abierto en abanico y empieza a tener obstáculos topográficos, edificios sobre todo, que tiene que bordear y romper, lo que la ralentiza", agrega.

Sin embargo, ahora el ritmo de la lava ha ido disminuyendo poco a poco y vuelve a circular más lentamente, influido también por los parones en la actividad del Cumbre Vieja, que impiden la incorporación de magma a las lenguas. "La colada está muy frenada", ha señalado el director técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende.

A esta ralentización también está contribuyendo la orografía del terreno, ya que la lava debe superar ahora la montaña de Todoque. Todo ello alimenta las dudas de los expertos sobre la llegada de la colada principal al mar. "Si hubieran proseguido las condiciones que se daban a las 20.00 del domingo, habría llegado sin duda. Pero el volcán tiene ratos de crecimiento y otros de decaimiento", ha dicho Morcuende.