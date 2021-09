Cvirus.- Fotur rebutja la desescalada per a l'oci nocturn perquè suposa "un nou càstig no justificat"

Així, aquesta Federació i les associacions federades, en un comunicat, exigeixen que aquest sector puga "tornar a la normalitat" donats les actuals "baixes" dades de contagis, i en estar la major part de la població vacunada contra la Covid-19.

Per açò, afirmen no entendre per què "tots els altres sectors i activitats estan oberts al públic sense restriccions, i les úniques activitats que continuen tancades i limitades són les de l'oci, espectacles i festivals". "No té cap justificació", rebutgen.

En eixe sentit, s'oposen al fet que mentre els altres sectors puguen tornar a aquesta "anhelada normalitat", no obstant açò l'oci "seguisca sent colpejat, resolució després de resolució, sense poder eixir a flotació amb tants negocis i treballadors i treballadores depenent d'açò, la qual cosa és un sense sentit".

En aquesta línia, assenyalen que el sector se sent "discriminat" pel que fa a la resta d'activitats, rebutja totalment les mesures adoptades en la resolució d'aquest dilluns i qüestiona per què "segueix sent castigat" malgrat la seua aportació al turisme de la Comunitat Valenciana.