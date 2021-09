CCOO avisa de la "situación crítica" de la sanidad pública en la provincia y urge "invertir para salvar vidas"

Así lo han advertido el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, y la secretaria general del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla, María José Wanceulen, que este lunes han realizado un balance de la situación en la que se encuentra este servicio público.

"El estado de los servicios sanitarios está creando una sensación de preocupación e inseguridad entre la ciudadanía sevillana fruto de los recortes progresivos que han sufrido y, justo cuando más hace falta una inversión para garantizar el derecho a la salud, los y las responsables políticos no están a la altura", ha señalado Aristu, apuntando que "invertir en sanidad conlleva salvar vidas y, pese a ello, nos estamos encontrando un cambio de modelo que abre la puerta a reducir la cartera de servicios y a que la salud sea otro negocio más en el mercado".

Así, entre otras cifras, Wanceulen ha expuesto que la atención primaria de la provincia padece "un déficit de 149 profesionales de medicina, lo que supone más de un diez por ciento de la plantilla sin cubrir". "Una cifra que asciende al 24 por ciento si nos referimos a pediatras, especialidad que, además, está siendo suprimida en muchos centros de salud y provoca que sean profesionales generalistas quienes la presten", incide.

En un comunicado, CCOO señala que, de la misma forma, "de manera reiterada se cierran puntos de urgencia, obligando a habitantes de algunas zonas de la provincia a desplazarse hasta 45 minutos para recibir atención, como es el caso de El Garrobo o El Madroño".

"Nos encaminamos también a un modelo de consultorio donde esa atención se basa principalmente en la enfermería, pues la administración alega que es difícil encontrar personal médico para cubrir las vacantes, cuando ambos perfiles profesionales son necesarios e insustituibles", ha manifestado la secretaria general del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla.

En este sentido, el secretario general de CCOO de Sevilla ha afirmado que "el deterioro de las plantillas genera una discriminación territorial y, a los trabajadores que se forman en esta tierra se les empuja a emigrar a otros territorios donde encuentran mejores condiciones laborales o a buscarse la vida en el sector privado". "Esto se traduce en casos que rozan lo dramático de determinadas carteras de servicios públicos", señala.

Aristu pone como ejemplo "dramático pero real" el hecho de que haya "muchos sevillanos que no saben que padecen cáncer". "El retraso en las listas de espera, en la realización de pruebas diagnósticas o en las consultas de especialistas acorta las posibilidades de ganar a esta terrible enfermedad", alerta.

Precisamente, asevera que en la atención hospitalaria se encuentran "interminables listas de espera" para atención especializada, intervenciones quirúrgicas y tratamientos oncológicos. "Tenemos una asistencia sanitaria absolutamente devaluada, donde los trabajadores y trabajadoras tienen condiciones precarias, la cobertura de plazas brilla por su ausencia fomentando la autocobertura y el porcentaje de cobertura de bajas es ínfimo", ha asegurado Wanceulen.

En definitiva, "no hay ninguna parcela de la sanidad que no se encuentre con serias dificultades de ofrecer una asistencia de calidad y, desde la administración, no se está trabajando en invertir en salud ni en cuidar a sus profesionales". Por eso, el sindicato hace hincapié en que, "ahora que vienen los fondos europeos, hay que invertir en sanidad pública para salvar vidas".

"Estamos ante una oportunidad de poner en valor, de actualizar y de mantener un servicio público de salud, el andaluz, que ha sido ejemplar durante décadas en comparación con otros países y otros territorios", agrega.