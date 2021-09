ULPGC y ULL estudiarán los restos de aborígenes canarios que se conservan en el Musée de l'Homme de París

Así lo han informado las dos universidades públicas del archipiélago en un comunicado en el que agregan que se trata de la primera vez que un grupo de profesionales de las islas consigue acceder a esta importante colección antropológica, lo que, resaltan, representa un auténtico hito en la historia de la arqueología canaria.

Por su parte, el Museo Nacional de Historia Natural de Paris almacena una importante cantidad de evidencias esqueléticas aborígenes procedentes de numerosos sitios arqueológicos del archipiélago canario.

Se trata de unos restos que fueron recuperados entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX por antropólogos canarios y franceses como Diego Ripoche, René Verneau y Gregorio Chil y Naranjo.

En este sentido, los mismos llevan décadas sin ser analizados por especialistas y, por tanto, no han sido podido ser estudiados con las técnicas y métodos desarrollados en los últimos años.

La posibilidad de acceder a este material antropológico constituye un auténtico punto de inflexión en la investigación arqueológica en Canarias, dado que permite abordar el estudio de una gran cantidad de restos humanos, algunos procedentes de yacimientos arqueológicos que en la actualidad no están presentes en los museos insulares.

UNOS RESTOS QUE SALIERON DE CANARIAS HACE MÁS DE 100 AÑOS

En concreto, la ULPGC y la ULL inciden en que este nuevo estudio recuperará para la ciencia canaria la potencialidad científica de unos restos arqueológicos que salieron de Canarias hace más de 100 años.

Por su parte, el proyecto de investigación que desarrollará este equipo canario utilizará métodos científicos de vanguardia -osteoarqueología, ADN antiguo, isótopos estables y Carbono 14- para generar conocimiento histórico y biológico acerca de los antiguos habitantes del archipiélago canario.

Los trabajos de investigación comenzarán en las próximas semanas y se extenderán hasta finales del año 2022, mientras que la información que generen ayudará a investigar cuestiones como la antigüedad del poblamiento de Canarias, las estrategias económicas que utilizó la población aborigen para sobrevivir a lo largo del tiempo, así como los modos de vida de cada población insular.

El equipo de investigación multidisciplinar está dirigido por el Dr. Jonathan Santana del Departamento de Ciencias Históricas de La ULPGC y la Dra. Rosa Fregel del Departamento de Genética de la ULL.

Con todo, este trabajo está co-financiado por los proyectos 'Isolation and evolution in oceanic islands: the human colonisation of the Canary Islands (ERC Starting Grant, Comisión Europea)' y 'Aislamiento y evolución en islas oceánicas. Intensificación agrícola desde el periodo indígena al periodo colonial en la isla de Gran Canaria (Siglos X-XVII d.C.) (Ministerio de Ciencia e Innovación)' dirigidos por Jonathan Santana y los proyectos 'Evaluación paleogenómica del impacto del colonialismo europeo sobre poblaciones indígenas: las Islas Canarias como aproximación (PALEUCOL) (Ministerio de Ciencia e Innovación)' y 'Nuevas herramientas para viejas preguntas: Estudio del poblamiento aborigen canario usando tecnologías genómicas de última generación (Fundación CajaCanarias)' dirigidos por Rosa Fregel.