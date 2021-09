Denuncian una violación en 'La granja de los famosos' de Brasil, contra una concursante que estaba inconsciente

El reality show A Fazenda 13, la versión brasileña del La granja de los famosos (una suerte de Gran Hermano rural) ha vivido una convulsión después de que se haya denunciado la violación dentro de la casa de una de las concursantes, Dayane Mello, a manos supuestamente del cantante Nego do Borel.

Así lo ha denunciado la abogada de Dayane Mello con el apoyo de la familia de la misma. El supuesto autor de la violación ha sido ya expulsado de la casa, pero la representación legal de la concursante está en pie de guerra, ante la imposibilidad de contactar con ella, que al parecer no recuerda nada de lo sucedido, pues estaba muy ebria cuando sucedieron los hechos.

Fue la audiencia la que denunció en redes sociales los hechos, subiendo fragmentos de vídeos grabados tras la segunda fiesta del programa, donde la víctima había bebido mucho, hasta el punto de que tuvieron que vestirla y llevarla a la cama entre cuatro personas.

Las grabaciones disponibles por el momento no son del todo claras, pero en algunos fragmentos los denunciantes aseguran ver a Nego do Borel en la cama con Dayane, quien no reaccionaba porque estaba inconsciente. Hay sonidos que parecen gemidos y murmullos de la modelo.

El equipo legal de Dayane Mello va más allá y acusa al programa y a la productora, RecordTV, de querer pasar por encima de los hechos, haciendo un discurso sobre lo ocurrido que hacía que la modelo en lugar de víctima pareciera "la villana".

"Se escondieron de la vista del público varias veces en que Dayane le dijo [supuestamente a Nego do Borel] que se detuviera, que no podía y no quería. No mostraron los discursos repugnantes del participante diciendo que necesitaba concentración para que su órgano íntimo estuviera lo suficientemente rígido para realizar actos sexuales", subraya la abogada de la modelo en un comunicado.

"RecordTV nos impide tener contacto con Dayane, bajo amenazas de eliminarla del programa. En este momento necesitamos el apoyo de la opinión pública, al fin y al cabo, Dayane tiene derecho a contar con un apoyo especializado para la comprensión real de lo sucedido y sin correr el riesgo de ser expulsada del programa, pues manifestó su voluntad de permanecer y seguir jugando por el premio, que puede ayudarla a ella y a su familia", añaden los abogados de la supuesta víctima.

El equipo jurídico de la modelo se personó en el juzgado y "relató los hechos y presentó las imágenes de lo ocurrido", explica un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo sobre la denuncia presentada.

dayane pro nego do borel: "eu tenho uma filha, para com isso"



ESTUPRO NA FAZENDA

ESTUPRO NA FAZENDA

ESTUPRO NA RECORD

Dayane Mello adquirió una gran popularidad, además de por su trabajo de modelo, hace pocos meses al participar en la edición italiana de Gran Hermano, donde inició un romance con otra mujer, Rosalina Cannavò, lo que despertó las simpatías de la audiencia, incluso en España, que por entonces bautizó a la pareja como Rosmello.

Ya entonces tuvo problemas por este motivo y por declararse bisexual, llegando a surgir una polémica por el supuesto acoso que recibía por otras personas que concursaban con ella.