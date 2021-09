Georgina Rodríguez desvela el verdadero motivo por el que todavía no se ha casado con Cristiano Ronaldo

Soy Georgina. Así de contundente se llama el reality de Netflix en el que la modelo e influencer española Georgina Rodríguez muestra cómo es su día a día, su trabajo y la relación con su familia, incluido su marido, el jugador de fútbol Cristiano Ronaldo.

"Mi vida cambió, he pasado de no tener nada a tenerlo todo, de vender lujo en una tienda a que me lo regalen para lucirlo", ha explicado la propia Georgina acerca de las imágenes que se podrán ver próximamente.

Antes, la modelo ya ha publicado un extracto de lo que será. A través de sus redes sociales ha compartido imágenes del reality y no puede mostrarse más ilusionada. "¡¡¡Por fin puedo compartir con vosotros este adelanto exclusivo de SOY GEORGINA, próximamente en Netflix!!!", ha escrito la pareja del futbolista.

Además de verse diferentes momentos junto a su familia o en sus viajes, o incluso la relación de tira y afloja con la prensa, Georgina también muestra un momento que cobra cierta relevancia.

Mientras disfrutaba de una charla con sus amigos, uno de ellos grita: "¡La boda, la boda!". La esperada respuesta de la influencer, un rotundo no, tiene explicación: "No depende de mí. Ojalá", dice sobre el motivo de no haberse casado aún con el jugador del United.