Fiscalia investiga si hi ha delicte d'odi en uns comentaris xenòfobs cap a una candidata a Fallera Major de València

Segons ha pogut saber Europa Press, la secció de delictes d'Odi del ministeri públic que dirigeix Susana Gisbert ha incoat diligències aquest mateix matí i ha reclamat a la Junta Central Fallera (JCF) que remeta tota la informació que dispose sobre els suposats comentaris xenòfobs.

Els missatges en qüestió, publicats aquest diumenge a les xarxes socials, feien referència a la procedència de la candidata, de la comissió Portal de Valldigna-Salinas, comparaven la seua vàlua personal segons la vestimenta i, fins i tot, arribaven a dir que, per aquests motius, "desentona amb la resta de les candidates". Unes afirmacions que JCF ha condemnat "perquè no tornen a repetir-se".

Per a l'organisme autònom municipal -tal com va declarar ahir-, aquests comentaris "només reflecteixen el desconeixement que molta gent té sobre el funcionament de la nostra festa, ja que el més important per a representar a València i a les Falles és el sentiment faller, el compromís de ser grans ambaixadores de la festa i en cap cas, termes estètics, econòmics o socials".

"Ja està bé de frivolitzar amb alguna cosa tan important com ser les màximes representants de les Falles i ja n'hi ha prou de jugar aleatòriament amb els sentiments de cadascuna de les falleres que es presenten a aquest complicat procés de selecció", van agregar.

Per la seua banda, la comissió de la candidata, la falla Portal de Valldigna-Salinas, en un comunicat, va mostrar també ahir el seu "més absolut rebuig a aquells que utilitzen l'altaveu que els proporcionen les xarxes socials i altres mitjans per a difondre missatges d'odi, xenòfobs i racistes".

L'associació cultural remarcava que València "és una ciutat inclusiva i acollidora, multicultural i multirracial, en la qual totes i tots tenim cabuda, independentment de la nostra nacionalitat, color, raça, sexe o orientació sexual".

"El nostre objectiu comú és aconseguir una societat lliure de racisme i de discriminació", afegia, al mateix temps que subratllava que "tots com a fallers, comissió de falla o qualsevol altra entitat hem de comprometre'ns a garantir els drets fonamentals de totes les persones". "La falla Portal de Valldigna-Salinas diu no a la xenofòbia", finalitzava.