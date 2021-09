Jorge Cadaval, de Los Morancos, operado de urgencia: "Tenía la casa de 'Los Picapiedra' en mi riñón"

Jorge Cadaval, la otra mitad del dúo Los Morancos junto a César, ha confirmado que ha tenido que ser intervenido de urgencia a causa de un cólico nefrítico. El cómico, ya en casa, colgado un vídeo en sus redes sociales en las que habla del reciente contratiempo que ha sufrido.

"Todo el mundo me pregunta por el tema de salud. Me dio un cólico nefrítico que no os imagináis el dolor que hace una piedrecita ahí metida. Pero que no era una piedrecita, era toda la casa de Los Picapiedra entera en el riñón la que tenía yo", desvela el humorista en su tono habitual.

"Me ingresaron en el hospital y desde aquí decir gracias al personal del hospital Infanta Luisa de Triana, que se ha portado conmigo maravillosamente. Me ingresaron, me operaron y me quitaron la piedra", asegura enseñando el parte médico.

Desde la operación, asegura que está a base de antibiótico y de "un montón de medicinas". "Estamos buscando otra fecha para irnos a Sanlúcar de Barrameda", confirma Jorge, refiriéndose a la actuación tan especial que han tenido que aplazar por este problema de salud que ha quedado finalmente en un susto.