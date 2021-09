Ana Rosa Quintana abandona el plató de Telecinco en pleno directo para acudir a una entrega de premios

Ana Rosa Quintana ha vuelto a dar plantón a los colaboradores del Club Social de su programa. No es la primera vez que la presentadora se ausenta en la sección final del magazine matutino sin dar explicaciones, pero este lunes, Quintana ha querido justificar su marcha y ha explicado a los telespectadores que tenía un compromiso muy importante.

La comunicadora ha despachado la mesa de Sociedad y ha anunciado que no podría acompañar a sus compañeros para despedir el programa. "Voy a explicarlo que luego me dicen que no digo nada", ha empezado diciendo la periodista. Al parecer, la presentadora de Telecinco ha sido invitada a la III Jornada de Mujeres y Liderazgo en la que podrá tener un encuentro único con una de las mujeres más influyentes en el mundo de la redes sociales en España.

"Me voy a unas jornadas sobre mujeres, igualdad... Un encuentro con la Directora General de Facebook en España y lo que tengo a la una", ha detallado Ana Rosa. La comunicadora ha aclarado el motivo de su marcha para evitar las críticas que ha recibido las últimas veces que se ha tenido que ir del plató antes de que terminase el programa.

Joaquín Prat se ha quedado al frente del Club Social y junto a Isa Pantoja, Alessandro Lecquio y Beatriz Cortázar han debatido sobre las últimas novedades del mundo del corazón. En primer lugar, Prat y compañía han analizado el último programa de Secret Story donde el reencuentro entre Bigote Arrocet y Alejandra Rubio dejó con la boca abierta a más de uno, además, la inminente boda de Isabel Pantoja también ha dado mucho de qué hablar.