La Generalitat crea uns premis per a destacar projectes de participació ciutadana i foment de l'associacionisme

Tal com arreplega el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), la Conselleria de Participació ha creat aquests guardons que premiaran aquelles iniciatives executades al territori de la Comunitat per entitats locals, entitats ciutadanes i ciutadania que aporten valor i innovació en aquestes àrees.

Per a açò, s'estableixen diferents modalitats de projectes que poden optar als premis. La primera d'elles s'orienta a impulsar iniciatives de participació ciutadana, és a dir, aquelles que possibiliten que la ciutadania intervinga, de manera individual o col·lectiva, en el disseny, execució i avaluació de la gestió pública o en el plantejament de determinades polítiques públiques, expressant la seua opinió, aportant idees, suggeriments o propostes concretes de millora, o comunicant a l'Administració pública necessitats o problemes detectats, entre altres possibilitats. En aquest sentit, es pretén que la comunitat s'integre activament en l'exercici de la gestió política, enfortint la cultura democràtica i contribuint a la transparència de l'Administració.

Quant a la segona modalitat de guardons, es premiaran aquells projectes d'educació per a la participació, tant en l'àmbit formal com en el no formal. L'àmbit formal abasta des de l'educació infantil i primària fins a l'educació secundària i l'educació superior.

L'exercici del dret es concreta en la participació de l'alumnat en òrgans de representació i/o decisió en l'educació reglada, com a mínim durant l'educació obligatòria. S'entén educació per a la participació en l'àmbit no formal, aquelles pràctiques participatives en l'àmbit de l'educació no reglada, l'oci i el temps lliure.

Podran participar en els premis les persones físiques i les entitats locals i ciutadanes que hagen realitzat projectes innovadors i de qualitat, que fomenten la participació ciutadana i l'associacionisme en els dos anys anteriors a la convocatòria.

També aquelles persones i entitats esmentades que hagen realitzat projectes i/o activitats que siguen continuació d'uns altres ja iniciats en anteriors anys si persisteixen les finalitats pels quals es van iniciar, o si existeix previsió de continuar-los en el temps.

Cada persona física o entitat només podrà presentar un projecte per convocatòria i modalitat. No podran concórrer a la convocatòria immediatament posterior, les persones físiques o entitats que hagen resultat premiades en l'edició del premi de l'any anterior.

Els premis consistiran en un diploma acreditatiu i una dotació econòmica que s'establirà en la corresponent convocatòria, d'acord amb el crèdit disponible en cada exercici. El DOGV publicarà la convocatòria pròximament per a la presentació de projectes que poden optar a aquests guardons.