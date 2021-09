La antigua cárcel de Segovia acoge desde hoy la VII edición del 'Ciclo Derechos Humanos y Cine'

"La Fundación Valsaín, organizadora del ciclo, tiene como valor fundacional la difusión de los valores democráticos, por ello, el Consistorio está encantado en cooperar en todo lo que se trabaje en la ciudad por fomentar esos valores, que son la seña de identidad de la cultura europea", ha manifestado la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero.

El ciclo comienza este lunes, 27 de septiembre, a las 19.00 con la charla del director de Relaciones Internacionales de la Federación de Escritores de Turismo, Ignacio Vasallo Tomé, titulada 'Los efectos del Covid19 sobre el turismo'. A continuación, a las 20.00 horas, se proyectará la película 'Sorry we missed you', de Ken Loach.

El martes, 28 de septiembre, se hablará sobre 'Los efectos de la pandemia sobre la salud mental', de la mano del jefe de Servicio de Psiquiatría en el Hospital Clínico de Valladolid y miembro de la Junta Técnico Asistencial y del Comité de Ética, Fernando de Uribe Ladrón de Cegama, a las 19.00 horas. Una hora más tarde, se emitirá la proyección 'Volver a empezar', de Phyllida Lloyd.

Para finalizar, el miércoles, 29 de septiembre, a las 19.00 horas, la charla, de la mano del doctor en Derecho y ex secretario general de Cultura y subsecretario de Cultura y Deportes, Javier García Fernández, tratará sobre 'Las consecuencias de la pandemia en el mundo de la cultura'.

A continuación, se proyectará la película 'Nuevo orden', de Michel Franco.

LA MADERA EN LA ARQUITECTURA

Por otro lado, la Fundación Valsaín y el Ayuntamiento de Segovia han puesto también en marcha el VII ciclo 'El valor del Patrimonio' que tendrá lugar los días 7, 14 y 21 de octubre en San Quirce a las 19.00 horas.

El jueves 7 de octubre comenzará la programación con 'El origen de la carpintería mudéjar no fue mudéjar', de la mano del profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, Enrique Nuere Matueco.

Continuará con 'Los mocárabes de madera' el jueves 14 de octubre con la arquitecta, María Milagrosa Piñuela García.

El ciclo finaliza con el profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, Antonio Ruiz Hernando, con la charla 'Las armaduras en Segovia'.