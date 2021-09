Tiempo de Historia pone el foco en los conflictos sociales y humanitarios actuales y en los héroes anónimos

La sección dedicada al género documental, que programa también nueve cortos o mediometrajes -siete de ellos europeos- propone una selección de títulos con una amplia diversidad temática, centrada en los conflictos políticos y sociales más actuales, como el empoderamiento femenino, el ciberterrorismo o la identidad de género, hasta la labor desarrollada por personas anónimas para mejorar su entorno, pasando por la represión a las mujeres en las cárceles franquistas y la música de The Beatles.

La sección ofrecerá esta edición tres documentales de producción española, han informado a Europa Press fuentes del certamen vallisoletano.

En concreto, llegará al festival 'Las cartas perdidas. La cárcel y el exilio de las mujeres republicanas' (Amparo Climent), un film que describe la represión a las mujeres en las cárceles franquistas a través de las cartas a sus familiares o amigos antes de morir o durante su encarcelamiento.

Otra producción española será 'Impuros' (Álvaro Utrera), el encuentro de cuatro días en un caserío vasco de los políticos Eduardo Madina y Borja Sémper, coincidiendo con el décimo aniversario del fin de ETA, para repasar sus trayectorias vitales y hacer un alegato contra cualquier tipo de totalitarismo; y la tercera 'LA QueenCiañera' (Pedro Peira), también de producción española, un retrato de Bamby Salcedo, inmigrante transgénero indocumentada, VIH positiva, trabajadora sexual, víctima de agresiones sexuales y en rehabilitación por su drogadicción, quien se ha convertido en una de las activistas trans más reconocidas en el sur de California.

Además, se proyectarán otras dos producciones europeas dirigidas por españoles: 'Untold Secrets' (Teresa Lavina, Irlanda), que narra las experiencias de las supervivientes de los hogares materno-infantiles irlandeses y se centra en la vida y la educación de una de ellas, Anne Silke; y 'A Symphony of Noise-Matthew Herbert's Revolution', (Enrique Sánchez Lansch, Alemania) en la que su director acompaña a lo largo de diez años al músico británico Matthew Herbert en el proceso creativo de concebir, grabar e interpretar sus proyectos más apasionantes y sus diversas actividades.

PRESENCIA EUROPEA

Tiempo de Historia reunirá un buen número de producciones europeas como 'A Man and a Camera' (Guido Hendrikx, Países Bajos), una subversión de la dinámica de poder del género documental y una indagación sobre la naturaleza humana y 'Bottled Songs 1-4' (Chloé Galibert-Laîné, Kevin B. Lee, Alemania/Francia), un proyecto basado en los nuevos medios que describe las estrategias que permiten comprender la propaganda terrorista que circula en los canales digitales.

También formará parte de la sección 'Misha and the Wolves' (Sam Hobkinson, Reino Unido/Bélgica), que analiza la historia de la escritora Misha Defonseca, quien vendió millones de ejemplares de su libro memorias como superviviente del Holocausto y que resultó ser un fraude; 'Walk With Angels' (Tomasz Wysokinski, Polonia), un film sobre un hombre que, sin ayuda alguna, dedica su vida a buscar a niños secuestrados y desaparecidos en Sudáfrica; y el ya anunciado 'The Beatles And India' (Ajoy Bose, Peter Compton, Reino Unido), una obra que conmemora el 50 aniversario del histórico viaje del cuarteto de Liverpool a Rishikesh y que se proyecta fuera de concurso.

También cuenta con participación europea el film 'Luchadoras' (Paola Calvo, Patrick Jasim, Alemania/México), un retrato íntimo de tres mujeres de Ciudad Juárez que se dedican a la lucha libre y que, a pesar de estar rodeadas de machismo, han redefinido la imagen de la mujer en México.

Igual que la anterior, con participación europea, se proyectará 'My Childhood, My Country. 20 Years in Afghanistan' (Phil Grabsky, Shoaib Sharifi, Reino Unido/Afganistán), película que sigue a un muchacho desde los siete años, cuando vivía en una cueva junto a los Budas de Bamiyán, hasta la actualidad cuando, tras haber formado su propia familia, decide seguir su carrera como cámara de televisión en Kabul, un film que ayuda a entender el conflicto creado tras la toma del poder de Afganistán por los talibanes.

La sección se completa con las producciones argentinas 'Rancho' (Pedro Speroni, Argentina), que narra las vidas cruzadas de los internos de una cárcel de máxima seguridad y Corsini interpreta a Blomberg y Maciel (Mariano Llinás, Argentina), que recrea la grabación del mítico disco del máximo cantor argentino; 'North by Current' (Angelo Madsen Minax, EEUU), en la que el director indaga en las profundidades de la adicción generacional, el fervor cristiano y la encarnación trans; y 'Writing With Fire' (Rintu Thomas, Sushmit Ghosh, India), que refleja la experiencia del único periódico de la India dirigido por mujeres dalit, la casta más baja de este sistema social.

Estos documentales optan a un primer premio de 25.000 euros y un segundo de 15.000, destinado a los directores en ambas categorías. Los cortometrajes y mediometrajes documentales, cuyo premio está dotado con 3.000 euros, son 'Deine Strasse' (Güzin Kar, Suiza), 'La gàbia' (Adán Aliaga, España), 'Comrade Tito, I Inherit' (Olga Kosanovic, Austria/Alemania), 'In Flow of Words' (Eliane Esther Bots, Países Bajos), 'Balcony Concert' (Diana Kadlubowska, Krzysztof Kadlubowski, Polonia), 'Lo que no se ve ni se oye' (Clara Cullen, Argentina), 'Naya' (Sebastian Mulder, Países Bajos), 'VO' (Nicolas Gourault, Francia) y 'When We Were Bullies' (Jay Rosenblatt, EE UU).