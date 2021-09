Laura Escanes se pone nostálgica al recordar un momento único de su boda con Risto Mejide

Demostrando que están hechos el uno para el otro, y que no pasa el tiempo en su historia de amor, Laura Escanes se ha levantado este lunes de lo más romántica y cariñosa con su marido, Risto Mejide.

La modelo ha colgado una foto en su instagram recordando un momento único para ambos ese día tan especial.

Así, recuerda ese instante en el que sellaron su amor para siempre en esa boda que fue como un cuento de hadas para ellos.

Este lunes no es un día especial o señalado en el calendario. Es un día más, pero la modelo ha dejado claro que no necesita que sea así para demostrarle todo lo que siente a Risto que, por su parte, no ha tardado en reaccionar con su ya famoso "toelrrato", con el que deja claro que se siguen queriendo como el primer día.

La pareja, que selló su amor en 2017, tiene una hija en común llamada Roma.