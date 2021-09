La Càtedra AVANT de l'UJI analitzarà en un workshop el fenomen de la despoblació

La Càtedra AVANT de l'UJI-GVA organitza el workshop internacional sobre despoblació amb el títol de 'Depopulation and agglomeration in turbulent times: threat or opportunity'. El workshop, que se celebrarà els dies 29 i 30 de setembre de 2021 a la Universitat Jaume I, inclou la participació de diversos experts nacionals i internacionals sobre aspectes relacionats amb la despoblació.

L'enfocament acadèmic multidisciplinari del workshop té com punt central les implicacions econòmiques, i com aquestes afecten a l'estructura territorial de l'activitat i l'ocupació. Entre els treballs que es presenten es troba l'informe que el Banc d'Espanya ha elaborat sobre els motius que estan darrere de la despoblació, segons ha informat l'UJI en un comunicat.

També s'estudiaran les estratègies amb les quals fer front a aquesta situació, el procés de canvi estructural en l'economia espanyola i els seus efectes en la distribució espacial de la població, així com el context macroeconòmic de l'Espanya despoblada.

La Càtedra AVANT de l'UJI-GVA sorgeix amb el compromís de la Generalitat de col·laborar amb les universitats a establir mecanismes vàlids i polítiques públiques amb els quals fer front a la despoblació de l'interior rural de la nostra Comunitat i, especialment, a l'interior de Castelló.

L'acte comptarà amb l'assistència de Jeannette Segarra, directora general de l'Agenda Valenciana Antidespoblament (AVANT), de la qual es desprenen les cinc Càtedres AVANT presents a les universitats públiques valencianes.

L'organització de l'activitat es realitza per part de la Càtedra AVANT, juntament amb l'Institut de Desenvolupament Local de l'UJI i pels professors Luisa Alamá, Vicente Budí, Samuel Garrido i Emili Tortosa.