Puig torna a reivindicar un finançament autonòmic just i un "joc fiscal net"

"No pot ser que el perímetre de la M-30, la M-40 o la M-60 oculte a una Espanya que té 7.526 quilòmetres de perímetre costaner", ha dit en el seu discurs del Debat de Política General a Les Corts.

En matèria de finançament, després de l'aliança que va tancar la setmana passada amb el president d'Andalusia, Juanma Moreno (PP), Puig ha tornat a urgir el Govern a canviar el model actual per a aconseguir "una solució estructural a l'infrafinançament". "Toca ara; no podem esperar", ha emfatitzat.

Així ha defès que fan falta solucions i "no sobreactuacions" perquè la Comunitat Valenciana aconseguisca superar el seu "estat de discriminació financera" actual.

Amb tot, Puig ha remarcat que "no tot està igual" que abans de l'arribada del govern de Pedro Sánchez, destacant que la ministra d'Hisenda, Mª Jesús Montero, va reconéixer la setmana passada en el Congrés el deute històric valencià.

També ha ressaltat que la Comunitat ha rebut més recursos de l'Estat que "mai abans en la història de l'autogovern": en 2020 fins el 13.300 milions, un 24% més que en 2019, i en 2021 pujant a 13.800 milions entre aportacions directes i dèficit autoritzat.

Un 28% més que en 2018, "l'últim any del ministre Montoro", ha il·lustrat, amb el que creu que ha canviat la predisposició del Govern al no negar l'infrafinançament. I ha cridat l'unitat perquè "seria irresponsable enfrontar-nos en una qüestió tan decisiva per al futur dels valencians".

En general, Puig ha reiterat que el que vol és alçar ponts a Espanya "entre tant mur" i fer-ho sense partidisme, per al que ha cridat a reflexionar sobre "què és centre i què és perifèria".

REBUTJA EL FANATISME I DEFÈN ALS JÓVENS

Ha tornat a rebutjar el fanatisme que "amenaça la convivència" i es filtra en àmbits del dia a dia com les xarxes socials. "La pantalla del telèfon no és l'espill de la nostra societat", ha dit recalcant que els valencians no estan representats pels insults que es "ventilen" en aquestes plataformes.

El president valencià ha defès així que la Comunitat és una terra tolerant, respectuosa i solidària, posant com a exemple que les sol·licituds per a estudiar Medicina en universitats públiques van pujar quasi un 30% en 2020.

"Així és la societat real, així és la joventut real", ha resumit, per a rebutjar els tòpics que els joves són irresponsables i comprometre's a donar-los oportunitats.