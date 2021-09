Puig anuncia que el Bo Turístic s'estendrà en 2022 amb 15 milions i avança un altre per al comerç

20M EP

NOTICIA

La Generalitat invertirà 15 milions d'euros per a estendre el Bo Turístic per a l'any 2022 i engegarà un altre per al comerç, amb cinc milions d'euros en ajudes que "arribaran en poques setmanes" a un sector que "ha patit molt" durant la pandèmia i que es completarà amb altres 5 milions dels ajuntaments.