La alcaldesa de Lugo y feriantes se reúnen a petición del sector para buscar "soluciones" para que retomen su actividad

Este encuentro se ha producido en el medio de la polémica de las fiestas de San Froilán, en la que se suprimieron las casetas del pulpo y pende de un hilo que se instalen barracas ante la negativa del BNG, que lleva el área de Cultura, por motivos de seguridad debido a la pandemia por la Covid.

En un comunicado de prensa, el Ayuntamiento de Lugo aclara que el encuentro se produjo "a instancias de las peticiones del sector con el fin de procurar soluciones para que se pudiese compatibilizar". "Y esa era nuestra voluntad, la necesidad que tienen de retomar su actividad y la dinamización económica del municipio con la seguridad y la salud pública que es nuestra principal preocupación", abunda.

En este contexto, la regidora lucense ha puntualizado que "la reunión, que se desarrolló en un clima cordial y de entendimiento, posibilitó el intercambio de pareceres entre las expectativas de los empresarios y las restricciones de aforo que impone la normativa autonómica". "Tratando de buscar alternativas que concilien su derecho a trabajar con los medios y las dotaciones de las que disponemos las administraciones para velar porque esto suceda sin contravenir los protocolos Covid en vigor", ha matizado.

ANÁLISIS

Lara Méndez ha avanzado también que el ejecutivo "analizará las propuestas del colectivo". "Con la meta, como hicimos en otras ocasiones, como pudo ser con el Caudal Fest durante el Arde Lucus o con la celebración de numerosas pruebas deportivas en la ciudad, de ir recuperando la normalidad, que es tan necesaria para la recuperación de los ayuntamientos desde el punto de vista económico y social", ha destacado.

Las fiestas patronales de Lugo se celebrarán del 4 al 12 de octubre, y entre otras actuaciones se incluyen al 'Drogas', ex vocalista de Barricada; el grupo Verbena Galega D'Antes y Jenny and the Mexicats.