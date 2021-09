AMP.- Els centres de salut i especialitats recuperaran el 4 d'octubre l'atenció presencial al 100%

Gràcies a la millora de la situació epidemiològica, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha garantit que des d'eixe dia "torna la normalitat" a l'Atenció Primària.

No obstant, qui ho desitge seguirà poder optant per la consulta telemàtica, ha remarcat en el Debat de Política General, destacant que l'atenció presencial al complet era una cosa esperada per la ciutadania.

"És la millor prova de la recuperació sanitària", ha asseverat el cap del Consell durant el seu discurs inicial en el Debat que se celebra aquest dilluns i dimecres a Les Corts.

També ha avançat que abans que acabe 2021 es presentarà el nou model organitzatiu del sistema sanitari públic, articulat a través del "nou servici valencià de salut", per a millorar les condicions de "uns professionals que ho han donat tot".

Un altre dels seus anuncis és que entre 2021 i 2023 s'invertiran 658 milions d'euros en el pla d'infraestructures sanitàries per a reforçar la sanitat pública.

En concret, Puig ha promès que es milloraran les infraestructures amb 50 centres d'Atenció Primària i 22 hospitals reformats i ampliats, sis nous centres d'especialitats i un total de 1.206 llits i 48 quiròfans nous.

En 2022 es preveuen adquirir 78 equips d'alta tecnologia per 81 milions d'euros, amb l'objectiu de "perfeccionar" les capacitats per a diagnosticar i tractar els pacients.

SALUT MENTAL I SOLEDAD NO DESITJADA

D'altra banda, la Generalitat vol consolidar el pla de l'atenció de la salut mental de xiquets i joves -de moment amb 69 professionals i tres hospitals de dia- per a arribar a disposar de deu hospitals de dia mitjançant un reforç de 270 professionals i 450 joves amb dolències mentals que ajudaran a uns altres.

"Hi ha pocs desafiaments més importants", ha subratllat Puig sobre l'impacte de la pandèmia en la salut mental dels adolescents i joves, un sector de la població on "els suïcidis estan augmentant de manera alarmant".

Una altra de les novetats que ha esbossat és l'engegada aquest curs d'una estratègia d'acompanyament davant la solitud no desitjada, "una epidèmia invisible que el confinament ha tret a la llum" i "un estigma social patit en silenci".

Es tracta, ha recordat, d'un problema creixent que afecta especialment a dones d'edat avançada en entorns urbans, un aïllament que afecta a la salut mental amb "tristesa, desesperació i pèrdua de les ganes de viure" i a la física disparant el risc de malalties.

"És hora d'actuar", ha emfatitzat, amb la intenció de convertir als majors sense companyia en mentors de joves amb problemes emocionals i socials per a així "crear societat".

UN "PROU SENSE FISSURES" A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

També en l'àmbit de polítiques socials, Puig ha expressat la seua repulsa al "llamp que no cessa de la violència masclista i ha recordat a María Soledad, Wafaa, Johana i Zourita, les quatre dones assassinades en el que va d'any a la Comunitat. "És necessari un 'ja n'hi ha prou' sense fissures a aquesta barbaritat", ha asseverat.

Respecte a l'àrea d'Igualtat i Polítiques Inclusives, ha anunciat l'engegada del programa 'Alba' d'atenció a víctimes d'explotació en àmbits de prostitució o tracta. També ha remarcat les actuacions del Pla Convivint, que habilitaran 6.600 noves places públiques. "Sens dubte, un salt en polítiques socials", ha assegurat.

Igualment, ha avançat tres projectes legislatius referents a aquest àrea: la nova llei valenciana d'igualtat, la llei valenciana d'accessibilitat universal i inclusiva i la llei valenciana de diversitat familiar.

ACABAR AMB ELS "BARRACONS CRONIFICATS"

En matèria educativa, Puig ha anunciat l'ampliació en 700 milions del Pla Edificant fins el 2027 i ha assegurat que "no queda cap alumne en barracons sense que hi haja una obra en marxa per a la seua substitució", la qual cosa ha provocat riures en la bancada de l'oposició. De fet, ha asseverat que a final de legislatura s'haurà acabat amb els "barracons cronificats".

Un altre anunci de cara a final de legislatura és l'universalització de l'escolarització de 2 a 3 anys a final de legislatura: "Tots els xiquets tindran plaça escolar gratuïta de dos a tres anys", ha asseverat, i ha promès avançar en l'escolarització de 0 a 2 anys amb la inversió de 61 milions.

Hi haurà altres 31 milions destinats enguany a un pla estratègic d'impuls a la Formació Professional. També s'ha compromès a donar a les universitats un "horitzó estable" per al seu finançament a partir d'aquest curs.