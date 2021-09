Revilla dice que Cantabria tiene en la vicepresidenta Díaz una "aliada" en financiación autonómica y en el lobo

"Tenemos en Cantabria una aliada en el tema de la financiación autonómica y en mantener, como tenía Galicia, Asturias y Cantabria, una coexistencia pacífica entre los lobos y los ganaderos", ha asegurado Revilla tras el encuentro que ha mantenido esta mañana con Díaz en la sede del Gobierno en Peñaherbosa, previo a las jornadas organizadas por Moncloa sobre 'El futuro del Trabajo', en las que también participará la ministra y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El regionalista ha alabado a la ministra y ha destacado que "es tan sensata que coincide en planteamientos que para Cantabria son muy importantes", como los citados o la eliminación de la Comunidad Autónoma del Corredor del Atlántico.

Según ha trasladado Revilla, Díaz "no entiende por qué nos han eliminado (a Cantabria) del Corredor del Atlántico y nos dejen como una isla, ahí arriba; le parece un disparate", ha señalado.

Y la ministra "no entiende ni entenderá que, bajo la presión de las grandes urbes, se pueda caer en la tentación de hacer una financiación que no tenga en cuenta lo que nos pasa a cántabros, gallegos y asturianos: que el coste de los servicios es tremendo por que tenemos dispersión poblacional, envejecimiento, orografía complicada...", ha continuado.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo regional ha afirmado que sabe que Díaz "va a luchar en el Gobierno porque no se imponga el criterio de los que quieren que la financiación sea por habitante", lo que en opinión del cántabro "contribuirá de manera más grave" a la despoblación del país, "porque no podemos acabar viviendo todos en Madrid".

"Es un disparate la España que estamos construyendo, centralizada en grandes urbes" y manteniendo así el despoblamiento, ha subrayado Revilla, que ha recalcado que, si no hay financiación autonómica, "tendremos que pensar en que todos tendrán que irse a Madrid y tampoco a lo mejor hay para todos; hay que descongestionará España", ha advertido.

Y en este sentido ha defendido que "una España de las autonomías no lo tiene que ser sólo a nivel político, sino eficaz" porque el resto de comunidades no pueden bajar impuestos como Madrid ya que, si lo hacen, no podrían dar servicios -médicos, educativos- ni construir infraestructuras.

LOBO

Otra cuestión "muy importante y terrible para Cantabria" se refiere a la prohibición de caza el lobo. "En Cantabria no queremos acabar con los lobos, de ninguna manera. Pero queremos controlarles porque queremos que siga habiendo ganaderos en los pueblos. Porque en Valderredible viven de las vacas, ovejas, cabras..., lo mismo que en Soba, Liébana o Polaciones", ha señalado el presidente.

Al hilo, ha defendido que, hasta ahora, existía un sistema de cogestión "perfectamente aprobado y consensuado, con el apoyo de los tribunales", según el cual los "funcionarios públicos" eliminaban algún ejemplar cuando se sobrepasaba "unas cantidades que ponen en riesgo la supervivencia de los ganaderos".

Así, ha remarcado que se quiere que la población no se vaya de los pueblos pero "si no hay vacas, ovejas, cabras, la gente se tiene que marchar. Porque ahí no puedes vivir más que del sector primario, que es fundamental para mantener una España ecológicamente presentable; sino, vienen los incendios. Y en eso también está de acuerdo Yolanda", ha afirmado.

"Y en caso de dudas, estamos con las personas, siempre; los extremismos son malos", ha remarcado el presidente, que ha dicho que no sabe por qué la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, "se ha sacado un tema que no era polémico para nada en España, cuando hay problemas gordísimos, para sacar una ley de que el lobo está en riesgo de extinción".

Revilla ha asegurado que "yo sé de lobos mucho más que ella porque los padecí de pastor en Polaciones, y puedo decir que hay cuatro veces más lobos ahora que hace veinte años. O sea, no hay ningún riesgo (de extinción). Hay 19 manadas, lo cual supone 200 lobos. Hombre, ya está bien. Cuatro mil ataques al ganado en los últimos cuatro años en Cantabria es incompatible con que haya machismos lobos, vacas, ovejas...", ha insistido el presidente.

EMPLEO

Por otra parte, en materia de empleo, Revilla y Díaz también han coincidido en la necesidad de "hacer un esfuerzo para habituar a la gente a pensar en que no solamente hay que tener títulos universitarios sino formación profesional".

El jefe del Ejecutivo regional ha apuntado que ahora no hay "camioneros, torneros, informáticos; no hay gente que se acomode a los cambios que ahora Europa va a exigir en una nueva economía verde".