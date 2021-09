Detingut a Elx per robar en un supermercat del seu mateix edifici i pegar a empleats per a fugir

La Policia Local d'Elx (Alacant) ha detingut un home per presumptament robar en un supermercat i agredir diversos empleats per a escapar del lloc amb els productes que havia sostret. El presumpte autor dels fets va resultar ser un veí del mateix edifici on està el local.