La Generalitat sol·licitarà formalment al Govern la transferència de les Rodalies: "És irreversible"

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, durant la seua intervenció en el Debat de Política General que se celebra aquest dilluns.

El cap del Consell ha defès que l'Administració autonòmica "vol les Rodalies per a millorar-les" i "amb la garantia dels recursos humans, materials i financers".

"Serà un procés llarg que iniciarem abans de final d'any, perquè la nostra voluntat", ha afirmat Puig, "és irreversible".

600 MILIONS PER A L'ALBUFERA

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat una inversió de 600 milions per a un projecte de recuperació "integral" de l'Albufera; la connexió d'aquest parc natural amb el del Riu Túria mitjançant el 'Corredor 14K' i tres noves línies de tramvia per a Metrovalencia.

Així ho ha indicat Puig en la seua intervenció en el Debat de Política General, on ha anunciat, a més, el suport del Govern d'Espanya a la Gigafactoria Element, liderada per Power Electronics, que generarà 30.000 llocs de treball i potenciarà l'eliminació de 4,5 milions de tones de CO2.

Entre la resta de propostes de mobilitat, es troba el desenvolupament de tres noves línies de tramvia a València, així com l'establiment d'un nou servici de transport a demanda per a les comarques en risc de despoblació, que entrarà en vigor el pròxim any.

A més, en el plànol mediambiental, s'invertiran 129 milions d'euros en la renovació de les séquies i assarbs de la Vega Baixa, devastades per la DANA de fa dos anys.

L'altre projecte és el Corredor Verd 14K, que unirà els parcs naturals del Riu Túria i l'Albufera a través dels termes municipals de València, Paterna, Mislata i Quart de Poblet.

També s'invertiran 51 milions d'euros per a la rehabilitació d'edificis com la Casa dels Caramels a València, l'Edifici de la Memòria Històrica a Alacant i l'Edifici de Correus a Castelló, així com huit edificis de les universitats públiques.