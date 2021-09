La Generalitat Valenciana rebrà 21.200 milions de fons europeus per a "transformar" la Comunitat

Així ho ha avançat el president, Ximo Puig, en el seu discurs del Debat de Política General a Les Corts, on ha presentat a la cambra un document de 854 pàgines amb tots els acords de les 19 conferències sectorials entre el Consell i els ministeris.

Puig ha destacat el treball de l'administració i les empreses per a presentar "centenars de projectes" susceptibles de captar fons europeus, per la qual cosa ha cridat a aprofitar aquesta "oportunitat històrica" per a impulsar els canvis necessaris i "inajornables" que necessita la Comunitat.

En concret, segons les seues xifres, la Comunitat Valenciana rebrà 15.270 milions del programa europeu Next Generation, 2.754 milions fins el 2027 del marc financer plurianual i altres 5526 dels programes de la UE en concurrència competitiva. També ha ressaltat la previsió d'aportar 2.650 milions d'euros amb fons autonòmics i estatals per a aquests projectes.

En total, les quatre fonts de finançament sumen 21.200 milions per a la transformació de la Comunitat, la qual cosa Puig veu com una situació inèdita: "Rebrem d'Europa cinc vegades més recursos, només en aquests tres primers anys, que tots els fons europeus percebuts en una dècada i mitjana".

Tot açò suposa, al seu juí, una oportunitat per a una regió més forta, sostenible, competitiva, digital, inclusiva i pròspera. En definitiva, "per a reinventar la Comunitat Valenciana", ha dit.