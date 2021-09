Cvirus.- Els grans vacunòdroms de la Comunitat tancaran aquest dimarts

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, en el seu discurs inicial del Debat de Política General a Les Corts, abans de detallar la flexibilització de les restriccions en l'hoteleria i en l'oci que ha acordat a primera hora la comissió interdepartamental.

Puig ha destacat que la Comunitat està per damunt de la mitjana espanyola en vacunació, la qual cosa ha recordat que suposa "moltes vides salvades". És més, ha ressaltat que la immunització dels valencians se situa per damunt de països com EUA, Israel o el Canadà.

"La Comunitat està per damunt de tots ells en el repte més determinant: vacunar i protegir la salut de la població", ha proclamat com "un èxit col·lectiu" que ha definit com a orgull valencià.

Un orgull que ha lligat a una ciutadania "madura" en el compliment de les restriccions i compromesa amb la vacunació. Però també s'ha mostrat orgullós pels professionals sanitaris que s'han deixat la pell. "I per una sanitat pública; recalque: pública, que ha funcionat admirablement a l'hora de la veritat", ha recalcat.

El cap del Consell ha insistit que és l'orgull d'"un poble fort, solidari i convençut", un poble "amb sentit comú que sabia que una vida valia més que una cervesa". Ho ha il·lustrat amb la frase de l'himne valencià "tots a una veu".