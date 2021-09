Cvirus.- L'oci nocturn tancarà a les 5 a la Comunitat, l'aforament serà del 75% i es permetrà ballar

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, durant la seua intervenció en el Debat de Política General a Les Corts, després d'assistir a la reunió de la Interdepartamental en la qual s'han aprovat un total de 10 mesures que entraran en vigor aquest dimarts i estaran vigents 11 dies més.

Així, en relació amb l'hoteleria, s'augmenta l'aforament interior fins al 75%, les taules podran ser de 10 persones i es permetrà l'ús de la barra assegut. Així mateix, podran tancar segons la seua llicència.

El mateix ocorrerà amb l'oci nocturn, en passar l'aforament del 50 al 75%, amb taules de 10 persones i ús de la barra assegut. El ball es permetrà davant del lloc prèviament assignat i l'horari límit s'àmplia de les 3 actuals fins a les 5.

Sobre aquest tema, Puig ha anunciat que iniciaran contactes amb els sectors de l'oci i dels festivals per a l'exigència del passaport Covid de vacunació en actes massius.

D'altra banda, s'eliminen les restriccions en recintes culturals com a cinemes, teatres, auditoris, museus i biblioteques, així com l'aforament en el comerç i a les seus festeres.

Quant al nombre màxim de persones en esdeveniments i actes esportius, aquest queda anul·lat; no hi haurà límit de participants a les proves esportives, com en la Marató o la Mitja Marató; els gimnasos i piscines cobertes pugen al 75% d'aforament, així com els banquets i congressos; i en els partits de les lligues professionals de futbol i de bàsquet decau el nombre màxim d'espectadors i el límit serà del 40% d'aforament en pavellons i del 69% en estadis a l'aire lliure.