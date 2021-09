Arranca el Debat de Política General amb un minut de silenci i un missatge de solidaritat a la Palma

"Mai va ser tan curta eixa distància, mai vam estar tan prop d'ells. La força del volcà ens té tots compungits", ha manifestat, però ha garantit que els canaris seran més forts i "els palmers resistiran".

Puig, després d'aquestes paraules d'ànim i esperança, ha recordat que aquest any i mig ha suposat "el curs més difícil" pel coronavirus, "una situació extrema que ha obligat a actuar cada dia amb una gran prioritat", el benestar de tots els valencians. "Mai us oblidarem", ha afegit en relació als més de 7.700 morts a la Comunitat.

Es tracta del segon Debat de Política General de la legislatura després d'un 2019 electoral, encara que és el cinqué al que s'enfronta el cap del Consell des del canvi de govern. En aquesta ocasió ha tornat a comptar amb el suport de tots els consellers del Botànic.

Si la seua intervenció de 2020 va estar protagonitzada per la pandèmia, amb un record als aleshores 1.584 morts, un any després està marcada per la recuperació i per la superació definitiva de la crisi sanitària gràcies a la vacunació.

Precisament, a primera hora s'ha reunit la comissió interdepartamental i ha acordat flexibilitzar les restriccions en l'hoteleria i l'oci, així com en esdeveniments i espectacles esportius, unes mesures que Puig té previst detallar durant el seu discurs.

Abans del debat s'ha reunit la junta de síndics i ha acordat mantindre l'ús de la mascareta per als oradors, rebutjant la petició d'alguns diputats de poder llevar-li-la. La presencialitat sí ha tornat al cent per cent a l'hemicicle.

És el primer Debat de Política General per a tres portaveus: la síndica 'popular', Mª José Catalá; la de Cs, Ruth Merino, i la d'Unides Podem, Pilar Lima.