Algaida se incorpora al proyecto 'Emblemàtics Balears' con seis establecimientos catalogados

Los comercios de Algaida catalogados son: Can Rapinya (zapatería y complementos), Can Salem (panadería y pastelería), Cerrajería Ferragut (herrería), Forn de Plaça (panadería y pastelería), Forn Ca'n Bernat (panadería y pastelería) y Vidrios de Arte Gordiola (vidriería artística).

Desde la Conselleria han recordado que 'Emblemàtics Balears' nace para proteger la actividad comercial de proximidad y, más específicamente, la de los establecimientos con más tradición de los municipios. Así, uno de los objetivos de este proyecto es dar a conocer la singularidad de cada municipio a través de sus establecimientos emblemáticos.

La Conselleria ha explicado que, aunque la iniciativa se centra en los comercios catalogados, el resto de tejido comercial se beneficia, ya que los emblemáticos también funcionan como elemento tractor y reclamo para los visitantes de dentro y fuera de las Islas.

Son los ayuntamientos quienes identifican los comercios que cumplen los requisitos para ser emblemáticos, de acuerdo con un manual del IDI. Así, un comercio puede ser catalogado como arraigado -con un producto o oficio singular-, con historia -con más de 75 años de vida o excepcionalmente a partir de los 50 años- y con patrimonio -con elementos patrimoniales interiores y exteriores destacados, así como con valor inmaterial-. Además, los establecimientos que cumplan estas tres categorías serán denominados emblemáticos.

La plataforma a través de la cual se da a conocer el proyecto es la web