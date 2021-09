La Comunitat estrena setmana amb cel poc nuvolós i temperatures de fins els 31ºC

A més, aquesta jornada hi haurà vent variable fluix amb brises marítimes a la vesprada.

Les temperatures mínimes no patiran canvis o aniran en lleuger descens i les màximes registraran ascensos locals. Així, la província d'Alacant preveu una mínima de 19ºC i una màxima de 30; la de Castelló, de 16 i 28; i la de València, de 17 i 31ºC.

El nivell de preemergencia per risc d'incendis forestals per a hui és baix-mitjà en quasi tota la Comunitat excepte al sud d'Alacant, on el risc és alt.