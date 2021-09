El príncipe Harry y Meghan Markle revolucionan Nueva York con un meditado discurso

Este pasado fin de semana se celebró en el Great Lawn de Central Park el festival Global Citizen Live, en lo que supondría la segunda ocasión en la que se vería públicamente al príncipe Harry y Meghan Markle después de haber tenido a su segunda hija, Lilibet Diana. Y se ha constatado con ello que mientras siguen siendo desacreditados desde las islas británicas, al otro lado del Atlántico prácticamente se les tiene como auténticos llenaestadios.

En mitad de Nueva York, los duques de Sussex, en este primer evento multitudinario, se han dado todo un baño de masas mientras daban un discurso que, como el resto de invitados, entre los que se encontraban grandes estrellas como Jennifer Lopez, Coldplay o Ricky Martin, abogaba por buscar la forma más factible de acabar con la pandemia mediante el uso de la vacunación igualitaria en todas partes del mundo.

Un acceso a las vacunas en los países más desfavorecidos que ha sido el centro de su discurso. Su compromiso con dichos temas está más que atestiguado y cuando salieron al escenario cogidos de la mano (no se soltaron en ningún momento) y los asistentes los vieron, profirieron bastantes vítores para que el nieto de Isabel II se animase a preguntarles: "¿Estáis listos para hacer lo que sea necesario y poner fin a esta pandemia?".

"Mi mujer y yo creemos que el lugar donde hayas nacido no debería dictaminar tus posibilidades de sobrevivir. Sobre todo cuando los tratamientos para mantenerte con vida ya existen", comenzaba diciendo el príncipe, ataviado con una sencilla combinación de traje oscuro y camisa blanca.

"Esta es una batalla contra la desinformación, la burocracia, la falta de transparencia y de acceso [a las vacunas] y, por encima de todo, una crisis de derechos humanos. […] Muchas de estas vacunas están financiadas con fondos públicos. Son vuestras vacunas, vosotros las pagasteis", dijo Harry, antes de dejar paso a su esposa, que con un blanco diseño de Valentino acaparó todas las miradas.

"Cada persona de este planeta tiene el derecho fundamental de recibir esta vacuna. Esa es la verdad, pero no es lo que está sucediendo. Y aunque en este país y en muchos otros se puede ir a casi cualquier lugar y vacunarse, miles de millones de personas en todo el mundo no pueden", aseguró, a lo que el príncipe apostilló: "Multitud de países están listos para producir vacunas allí mismo, pero no se les permite, porque las empresas farmacéuticas no están compartiendo los componentes para hacerlas".

Tras el ataque a las compañías farmacéuticas que han utilizado la pandemia para enriquecerse aún más, Meghan Markle tomó finalmente la palabra para agradecer a los sanitarios todo el trabajo que han realizado y que siguen llevando a cabo: "Han arriesgado su vida para proteger a la comunidad global". Por último, la duquesa remarcó la necesidad de actos como dicho festival: "Hay mucho que podemos hacer aún hoy para acercarnos al final de esta pandemia... y por eso estamos aquí".