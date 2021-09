La Comunitat tancarà a la fi d'aquest mes els 133 punts de vacunació

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública tancarà els 133 vacunòdroms que va habilitar per a vacunar contra la Covid. El desmantellament d'aquests punts de vacunació es durà a terme en els pròxims tres dies, tal com va avançar el periòdic Las Provincias. No obstant això, segons aquest mitjà, la conselleria continuarà oferint aquesta setmana la possibilitat de vacunar-se sense necessitat de cita prèvia.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ja va anunciar a principis d'aquest mes que aquesta campanya de vacunació massiva es prolongaria fins al 30 de setembre. «Fins al mes d'octubre», va dir, i va assegurar que a partir d'eixa data es posarà fi a la vacunació en grans espais i es continuarà subministrant les dosis en els centres de salut i els punts mòbils.

En el marc de la campanya de vacunació programada, la conselleria té previst administrar aquesta setmana 50.025 dosis de la vacuna en els diferents punts de vacunació a aquelles persones que han sigut citades. Principalment s'inocularan 39.328 dosis de Pfizer i 12.627 de Moderna, a més de 70 segones dosis d’AstraZeneca.