El telèfon municipal d'informació 010 serà gratis a l'inici de l'any

L'Ajuntament de València ha iniciat el procediment perquè el telèfon d'informació municipal 010 siga completament gratuït per als veïns de València. El regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, ha requerit a l'empresa que gestiona aquest número de tarifació especial perquè calcule el cost de les telefonades dels valencians al llarg d'un any i el Consistori puga compensar-lo directament sense que supose cap despesa per als usuaris.

Sanjuán va explicar que el Consistori no cobra res pel servei, però, en ser un número de tarifació especial, de moment sí que té un cost per als usuaris actualment: «Per això sempre donem una alternativa d'un número corrent al qual poden dirigir-se, que és exactament la mateixa centraleta i no té cap cost.

Aquest tipus de número de tarifació especial estava pensat per a quan la gent tenia costum de pagar per cadascuna de les telefonades que feia. Ara, afortunadament, s'han aconseguit millors condicions de mercat i quasi tothom té una tarifa plana».

«Si no ocorre res, a principi d'any aconseguirem que no es cobre res a cap ciutadà de València per usar el 010. No sembla molt natural que l'única telefonada que aparega en la factura dels valencians siga una telefonada d'informació municipal», va afegir.