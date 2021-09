Emotivo e inesperado encuentro entre Bigote Arrocet y Alejandra Rubio, envueltos en un mar de lágrimas

Totalmente inesperado, pero ocurrió. Durante el debate de Secret Story, con Alejandra Rubio presente en plató, Jordi González dio la bienvenida al último expulsado de la edición: Bigote Arrocet.

Pocos o ninguno se esperaba la reacción del cómico, que no fue otra que irse hasta donde se encontraba la joven para saludarla y darle un beso. Un gesto -muy significativo- que hizo que los dos rompieran a llorar en pleno directo.

"Hace más de dos años que no nos vemos, desde que él y mi abuela lo dejaron", explicaba la colaboradora y nieta de María Teresa Campos, expareja del humorista, con el que estuvo saliendo seis años, junto antes del reencuentro.

Alejandra Rubio y Bigote se emocionan al saludarse en el plató #SecretNoche3 pic.twitter.com/ywFiW3DdoN — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 26, 2021

Después de ese emotivo primer momento entre ambos, Bigote y Alejandra se fundían en un abrazo y comenzaban a llorar.

"No me esperaba ver aquí a Alejandra, yo la quiero mucho. No como una nieta, pero sí como más que una amiga, es especial para mí. Su abuela me hablaba mucho de ella", dijo Edmunto con la voz quebrada.

Edmundo llora al ver a Alejandra Rubio. MEDIASET

Ella, por su parte, aseguró: "Yo no tengo ningún problema con él, le tengo mucho cariño, le recuerdo pintando sus camisetas y poniéndole flores a los árboles cuando no tenían".

Aunque Alejandra también tenía un reproche para él: "Ha estado muchos años con mi abuela y algunas cosas me duelen porque no las entiendo".