Adara Molinero entrará en la casa de 'Secret Story' y Gianmarco carga contra ella: "Me aplastaste el corazón"

La sorpresa que tenía guardada Telecinco ya tiene nombre y apellidos: Adara Molinero. La exazafata, que mueve una legión de fans allá por dónde va, entrará en la casa de Secret Story este mismo lunes con un papel fundamental y especial. Así lo anunció ella misma por videollamada en el debate de los domingos junto a Jordi González.

Aunque habrá mucha gente que se alegra de la vuelta de Adara a televisión, no parecer ser el caso de Gianmarco, su ex, presente este domingo en plató como defensor de su hermano Luca.

"Yo no he vuelto a verla desde que lo dejamos, pero el daño que me hizo yo no lo he podido olvidar. Se ve que tenemos valores y sentimientos diferentes, me aplastaste el corazón, yo he vuelto a vivir mi vida y nunca he vuelto a hablar de ti, para mí eres un tema cerrado que está en el pasado", le dijo el italiano.

Tras un cruce de reproches, GM volvía a estallar: "Tú te hablabas con Rodri antes de que yo me fuera, querías estar con él y cuando yo me fui te quedaste con él, ahí se demostró quien mentía".

"Para mí eres un tema cerrado que está en el pasado"

El caso es que Adara, que está recluida ahora mismo por el protocolo, promete revolucionar la casa. Allí se reencontrará con su excuñado: "Se va a llevar una sorpresilla, el día que nos vimos fue amable, pero no he tenido más relación con él", señaló.

Sobre el papel de Luca en el concurso, dijo: "Está jugando con las chicas, está entre tres, va con una y tontea, luego se va con la otra, venga caricias... Va con ese juego hasta que vea un camino claro, como hizo Gianmarco, viene de familia".